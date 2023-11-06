Bayern Münih-Galatasaray maçına tanıdık hakem! Daha önce 2 maçımızı yönetti, alınan sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında grup lideri Bayern Münih'e konuk olacak olan temsilcimiz Galatasaray mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Çarşamba günü saat 23.00'te ilk düdüğü çalacak olan karşılaşmaya az bir süre kala mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu.

ZORLU MAÇA PORTEKİZLİ HAKEM

Bayern Münih-Galatasaray maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre'nin düdük çalacak.

2 KEZ MAÇIMIZI YÖNETTİ

Nobre daha önce hem milli takımımızın hem de Adana Demirspor'un maçlarında düdük çaldı. Portekizli hakemin yönettiği Lüksemburg-Türkiye maçında Ay-yıldızlılar 2-0 galip gelirken, ‘UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off’ turu ilk maçında Genk'e konuk olan Adana Demirspor rakibine 2-1 mağlup olmuştu.





