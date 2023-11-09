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Bayern Münih - Galatasaray maçında ofsayt çizgisi yanlış mı çekildi?

09.11.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılıların attığı bir gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sosyal medyada ortaya çıkan iddiaya göre VAR çizgisi bu pozisyonda yanlış çekildi.

Bayern Münih - Galatasaray maçında ofsayt çizgisi yanlış mı çekildi?

Galatasaray, Bayern Münih deplasmanında beklenenden daha güzel bir oyun ortaya koyarak Alman devine adeta soğuk terler döktürdü. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılıların iptal edilen golü ise sosyal medyada gündem oldu.

ÇİZGİ YANLIŞ MI ÇEKİLDİ?

Galatasaray'ın golü VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı ve yarı otomatik ofsayt teknolojisi golü iptal etti. Görüntünün de kısa süre sonra ekrana gelmesiyle karşılaşma devam etti. Galatasaraylı taraftarlar ise çizginin yanlış bölgeden itibaren çekildiğini, Bayern Münihli oyuncunun ayağıyla ofsaytı bozduğunu iddia etti.

DİĞER OYUNCU OFSAYTI BOZUYOR MU?

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Ofsayt pozisyonu, Icardi ile Kim Min Jae arasında geçen mücadeleden baz alınarak ekranlara yansıdı. Yarı otomatik ofsayt çizgisi de bu mücadele üstünde ofsayt kararı aldı. Fakat Galatasaray taraftarları, pozisyonun hemen aşağısında Upamecano'nun sağ ayağının ofsaytı bozduğunu savundu.

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