Bayern Münih gelecek sezonun tüm iç ve dış saha biletlerini sattı

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, gelecek sezon iç saha ve deplasman maçlarının tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.
Açıklamada, sezonun başlamasına 7 hafta kala biletlere gösterilen ilgiden duyulan memnuniyet belirtildi.
Bayern Münih, sezonun ilk karşılaşmasında 24 Ağustos'ta Hoffenheim ile 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da karşılaşacak.
Alman ekibi, stadındaki 25 bin koltuğu değiştirerek yeni sezona farklı bir konsept ile girecek.
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