SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bayern Münih'in efsane oyuncusu Franck Ribery futbolu bıraktı! ''Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla...''

Bayern Münih'in efsane oyuncusu Franck Ribery futbolu bıraktı! ''Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla...''

21.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih'in efsane futbolcusu Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da forma giyen Fransız oyuncu yaptığı paylaşımla aktif kariyerini noktaladığını duyurdu.

Bayern Münih'in efsane oyuncusu Franck Ribery futbolu bıraktı! ''Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla...''
Franck Ribery

Franck Ribery

FRA Fransa
Yaş: 39 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Salernitana
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bayern Münih'in efsane oyuncusu Franck Ribery, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Son olarak İtalya Ligi ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Fransız oyuncu aktif kariyerini sona erdirdi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ffl0zFcX0AIpXfW

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklarla uzun süre forma şansı bulamayan Ribery, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ribery, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla... Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Lille ve Boulogna altyapılarından yetişen Ribery; Brest, Metz, Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana kulüplerinde oynadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''TFF, Okan Buruk iddiası için soruşturma açmalı!''''TFF, Okan Buruk iddiası için soruşturma açmalı!''
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''
Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!
Anahtar Kelimeler:
Franck Ribery bayern munich galatasaray Mehmet Dinçerler ligi paylaşım yaşında bıraktı ekipleri hadise ve mehmet dinçerler

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Galatasaray savaşı başlattı! Fenerbahçe taraftarını sinirden çıldırtan paylaşım

Galatasaray savaşı başlattı! Fenerbahçe taraftarını sinirden çıldırtan paylaşım

Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı haberinin ardından Galatasaray forması giydirdiler!

Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı haberinin ardından Galatasaray forması giydirdiler!

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

'Rambo Okan' 10 milyon TL kazanabilir! Dava açtı...

'Rambo Okan' 10 milyon TL kazanabilir! Dava açtı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.