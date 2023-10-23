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Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 oyuncu yok

23.10.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubu 3. maçında karşılaşacağı Bayern Münih'in kamp kadrosu belli oldu. Alman devinde 5 isim kafileye dahil edilmedi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci maçında A Grubu'nun favorisi olarak gösterilen Bayern Münih'i sahasında konuk edecek.

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Alman devi İstanbul kafilesini açıkladı.

5 İSİM KADRODA YOK

Serge_Gnabry_FC_Bayern_2022

Bayern Münih'te son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı. Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

İŞTE BAYERN MÜNİH'İN KAMP KADROSU

Peretz, Ulreich, Minjae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Mazraoui, Kraitzig, Musiala, Pavlovic


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