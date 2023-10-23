Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 oyuncu yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci maçında A Grubu'nun favorisi olarak gösterilen Bayern Münih'i sahasında konuk edecek.

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Alman devi İstanbul kafilesini açıkladı.

5 İSİM KADRODA YOK

Bayern Münih'te son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı. Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

İŞTE BAYERN MÜNİH'İN KAMP KADROSU

Peretz, Ulreich, Minjae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Mazraoui, Kraitzig, Musiala, Pavlovic

????Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı.



❌ Manuel Neuer

❌ Serge Gnabry

❌ Leon Goretzka

❌ Dayot Upamecano

❌ Raphael Guerreiro pic.twitter.com/IM9L4LksqH — Mynet Spor (@mynetspor) October 23, 2023







