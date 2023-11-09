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  4. Bayern Münih'in yıldız oyuncusu maç sonunda Galatasaray hakkında itiraflarda bulundu!

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu maç sonunda Galatasaray hakkında itiraflarda bulundu!

09.11.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu ve sarı-kırmızılılara övgü dolu sözler söyledi.

Kingsley Coman

Kingsley Coman

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, Galatasaray'a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından Türk medyasına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY HARİKA BİR TAKIM"

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Coman, "Bence grupta ikincilik yarışında her şey ortada. Galatasaray harika bir takım, Kopenhag da öyle. Hak eden takımın gruptan çıkmasını diliyorum." dedi.

"ACI ÇEKTİK"

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Sözlerine devam eden Coman, "Maçta yaşanacak her şeyi biliyorduk. Galatasaray'a karşı zor maçlar oynayacağımızı biliyorduk ama bence iki maçta da iyiydik. Zaman zaman maçlarda acı çektiğimiz anlar oldu ama iyi mücadele ettik ve bizim için sonuçlar iyi oldu." açıklamasını yaptı.

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