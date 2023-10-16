SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya Bundesliga
  4. Bayern Münih'in yıldızı Noussair Mazraoui'ye Filistin paylaşımı sonrası tepki! 'Sınır dışı edilsin'

Bayern Münih'in yıldızı Noussair Mazraoui'ye Filistin paylaşımı sonrası tepki! 'Sınır dışı edilsin'

16.10.2023 13:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman devi Bayern Münih'de forma giyen Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui, sosyal medya hesabından yaptığı Filistin'e destek çağrısı sonrası Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekilinin tepkisiyle karşılaştı. İşte detaylar...

Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Mazraoui, yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi hem de sınır dışı edilmesini istedi.

Benzema'nın paylaşımına İsrailli futbolcudan küfür! Benzema'nın paylaşımına İsrailli futbolcudan küfür!

"SINIR DIŞI EDİLMELİ"

hristiyan-demokrat-birlik-cdu-partili-milletvekili-steiger

Steiger, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Nazilerin, Yahudi Kulübü adını verdiği Kurt Landauer'in kulübü işlerin bu şekilde devam etmesine izin veremez. Sevgili FC Bayern lütfen hemen kovun. Ayrıca onun Almanya'dan sınır dışı edilmesi için devletin tüm seçenekleri kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"BU İNSANLIK DIŞI BİR DURUM"

230223-mazraoui-mel

Mazraoui de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi ve neyi savunduğumu açıklamak zorunda kalmam gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Dışarıda binlerce masum insanın öldürüldüğü bir durum var. Benim duruşum, bu dünyada barış ve adalet için çalışacağımdır. Bu da her türlü teröre, nefrete ve şiddete karşı olacağım anlamına geliyor. Bu yüzden neden benim hakkımda tam tersi düşünüldüğünü ve neden nefret dolu gruplarla ilişkilendirildiğimi anlamıyorum. Kontrolden çıkan bu korkunç çatışma nedeniyle her gün masum insanlar öldürülüyor. Hepimiz buna karşı olmalı ve buna karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Bu insanlık dışı bir durum." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olimpiyatlara 5 yeni branş eklendi!Olimpiyatlara 5 yeni branş eklendi!
Antalyasporlu Naldo'nun oğlu yaşam savaşını kaybetti! Antalyasporlu Naldo'nun oğlu yaşam savaşını kaybetti!
Benzema'nın paylaşımına İsrailli futbolcudan küfür!Benzema'nın paylaşımına İsrailli futbolcudan küfür!
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail son dakika savaş tepki nou hollandalı hedefi da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.