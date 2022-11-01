Bayern Münih Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Inter maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Allianz Arena'da Inter'i konuk edecek. Bayern Münih 15 puanla liderlik koltuğunun sahibi. Rakibi Inter ise 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesi birçok kişi maçın saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'lerine dair arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte Bayern Münih Inter maçı canlı yayın bilgisi...

BAYERN MÜNİH INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Inter maçı 1 Kasım 2022 Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

Bayern Münih Inter maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Karşılaşma Allianz Arena'da oynanacak.

BAYERN MÜNİH INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Inter maçı, e Exxen ve TV 8,5'te canlı olarak ekrana gelecek.

BAYERN MÜNİH INTER MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, De ligt, Lucas, Davies, Kimmich, Sabitzer, Muller, Musiala, Gnabry, Mane

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko

