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Bayern Münih Leroy Sane'nin yerini Luis Diaz ile dolduruyor! Yıldız oyuncunun maliyeti dudak uçuklatıyor...

Alman devi Bayern Münih Leroy Sane’nin yerini Liverpool’dan Luis Diaz ile dolduruyor. İki takım arasındaki görüşmelerde yıldız isim için ödenecek tutar da belli oldu.

Bayern Münih Leroy Sane'nin yerini Luis Diaz ile dolduruyor! Yıldız oyuncunun maliyeti dudak uçuklatıyor...
Burak Kavuncu

Bayern Münih kadrosuna yıldız bir ismi katmak için Luis Diaz ile her konuda anlaşmaya vardı. İngiltere’nin Liverpool takımında forma giyen Kolombiyalı oyuncu için kulübü ile görüşmelerde bulunan Alman devi, orta noktayı buldu.

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Bayern Münih Leroy Sane nin yerini Luis Diaz ile dolduruyor! Yıldız oyuncunun maliyeti dudak uçuklatıyor... 1

Fabrizio Romano’nun haberine göre Alman ekibi Luis Diaz için Liverpool’a tam 75 milyon euro ödemeyi kabul etti. İki takım arasında son detayların da görüşülmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

DIAZ AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Bayern Münih Leroy Sane nin yerini Luis Diaz ile dolduruyor! Yıldız oyuncunun maliyeti dudak uçuklatıyor... 2

Luis Diaz, Liverpool’un Asya turundaki ilk hazırlık maçında AC Milan’a karşı oynanan müsabakada maç kadrosuna alınmadı. Kırmızılar’ın teknik direktörü Arne Slot, Diaz’ın kadroya dahil edilmemesinin nedeni olarak oyuncunun geleceği hakkındaki transfer söylentilerini gösterdi.

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