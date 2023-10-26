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Bayern Münih maçının hakeminden itiraf geldi!

26.10.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Bayern Münih'e 3-1 kaybettiği maç hala gündemde kalmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılması taraflı tarafsız herkesin beklemediği bir sonuç olarak nitelendiriliyor. Mücadelenin hakemi Massa'dan ise maçla ilgili samimi bir itiraf geldi. İşte Massa'nın o sözleri...

Bayern Münih maçının hakeminden itiraf geldi!

Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında 70 dakikada ortaya koyduğu oyun herkesi hayran bıraktı. Almanları da şaşırtan sarı-kırmızılılar sahadan mağlup ayrılmasına rağmen birçok övgü topladı. Son övgü de maçın hakemi Massa'dan geldi.

HAKEMDEN GALATASARAY'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

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Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile konuşan hakem Massa, "Bugün çok büyük bir futbol oynadınız" diyerek iltifatta bulunduğu ortaya çıktı.

KASA DOLDU TAŞTI

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Bayern Münih maçında kapalı gişe oynayan Galatasaray sadece bu maçtan 40 milyon lira gelir elde etti. Karşılaşma günü ise Galatasaray Store'dan 12 milyon liralık satış yapan sarı-kırmızılılar toplamda 52 milyon tl'yi kasasına koydu.

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