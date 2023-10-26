Bayern Münih maçının hakeminden itiraf geldi!

Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında 70 dakikada ortaya koyduğu oyun herkesi hayran bıraktı. Almanları da şaşırtan sarı-kırmızılılar sahadan mağlup ayrılmasına rağmen birçok övgü topladı. Son övgü de maçın hakemi Massa'dan geldi.

HAKEMDEN GALATASARAY'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile konuşan hakem Massa, "Bugün çok büyük bir futbol oynadınız" diyerek iltifatta bulunduğu ortaya çıktı.

KASA DOLDU TAŞTI

Bayern Münih maçında kapalı gişe oynayan Galatasaray sadece bu maçtan 40 milyon lira gelir elde etti. Karşılaşma günü ise Galatasaray Store'dan 12 milyon liralık satış yapan sarı-kırmızılılar toplamda 52 milyon tl'yi kasasına koydu.





