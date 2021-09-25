SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münih rahat kazandı

Bayern Münih rahat kazandı

25.09.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Ligi'nde Bayern Münih, son sıradaki Greuther Fürth'ü rahat geçti. Ancak Robert Lewandowski, Gerd Müller'in rekorunu egale edemedi

Bayern Münih rahat kazandı

Almanya Ligi'nde 6. haftada maçında Greuther Fürth ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf skor 3-1'lik skorla konuk ekip Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thomas Müller, 31. dakikada Joshua Kimmich ve 68. dakikada Sebastian Griesbeck (K.K.) kaydetti. Bayern Münih'te Benjamin Pavard, 48. dakikada kırmızı kart gördü.

Greuther Fürth'ün tek golü 87. dakikada Cedric Itten'den geldi.

Bundesliga'da oynadığı son 15 maçta da gol atan Robert Lewandowski, lig tarihinin en uzun serisine sahip olan Gerd Müller'in rekorunu egale etmek için maça çıktı. Ancak gol atamadı ve bu şansı kaçırdı. (Eylül 1969-Mart 1970 arasında 16 maç).

Thomas Müller, Greuther Fürth attığı golle Bayern Münih tarihinin en golcü 3. futbolcusu oldu. (Gerd Müller 563, Robert Lewandowski 305, Thomas Müller 21)

Bu galibiyetin ardından lider Bayenr Münig puanını 16'ya yükseltti. Son sıradaki Greuther Fürth son sırada kaldı.

Almanya Ligi'nde Greuther Fürth gelecek hafta Köln'e konuk olacak. Bayern Münih, Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a olay sözlerErman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a olay sözler
iPhone 13 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatıiPhone 13 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatı
Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Görüntüler kan dondurduHakemleri diri diri yakıyorlardı! Görüntüler kan dondurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Beşiktaş liderliği Altay'a devretti

Beşiktaş liderliği Altay'a devretti

Olay yaratacak açıklama! 'G.Saray'ı sahaya gömmeliyiz'

Olay yaratacak açıklama! 'G.Saray'ı sahaya gömmeliyiz'

Olaylı maçın cezaları açıklandı!

Olaylı maçın cezaları açıklandı!

İşte Ajax maçına yetişecek isimler

İşte Ajax maçına yetişecek isimler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.