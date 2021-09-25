Bayern Münih rahat kazandı

Almanya Ligi'nde 6. haftada maçında Greuther Fürth ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf skor 3-1'lik skorla konuk ekip Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thomas Müller, 31. dakikada Joshua Kimmich ve 68. dakikada Sebastian Griesbeck (K.K.) kaydetti. Bayern Münih'te Benjamin Pavard, 48. dakikada kırmızı kart gördü.

Greuther Fürth'ün tek golü 87. dakikada Cedric Itten'den geldi.

Bundesliga'da oynadığı son 15 maçta da gol atan Robert Lewandowski, lig tarihinin en uzun serisine sahip olan Gerd Müller'in rekorunu egale etmek için maça çıktı. Ancak gol atamadı ve bu şansı kaçırdı. (Eylül 1969-Mart 1970 arasında 16 maç).

Thomas Müller, Greuther Fürth attığı golle Bayern Münih tarihinin en golcü 3. futbolcusu oldu. (Gerd Müller 563, Robert Lewandowski 305, Thomas Müller 21)

Bu galibiyetin ardından lider Bayenr Münig puanını 16'ya yükseltti. Son sıradaki Greuther Fürth son sırada kaldı.

Almanya Ligi'nde Greuther Fürth gelecek hafta Köln'e konuk olacak. Bayern Münih, Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

