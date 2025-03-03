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Bayern Münih Sacha Boey hakkında kararını verdi! Fransız oyuncu için sıcak gelişme...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
03.03.2025 21:45
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2024 yılının ocak ayında Galatasaray'dan 30 milyon euro bonservis bedeli ile Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey hakkında karar verildi.

Bayern Münih Sacha Boey hakkında kararını verdi! Fransız oyuncu için sıcak gelişme...
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımda beklenilen konuma bir türlü gelemeyen Fransız sağ bek ile Sky DE'nin haberine göre yollar ayrılabilir. Takımla bir türlü uyum içerisine giremeyen ve devamlı sakatlık sebebiyle kadroda yer almayan Sacha Boey için bu kez Alman temsilcisi net bir karar aldı.

SADECE MAKUL TEKLİFLER

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Sacha Boey'in Bayern Münih ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bundesliga ekibi Sacha Boey için transfer döneminde teklifleri değerlendirme kararı aldı. Geçen sezonun devre arasında 30 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu için Münih'in bu bedelin çok altına inmeyeceği ve gelen transfer tekliflerinide buna göre değerlendireceği öne sürüldü. Fransız sağ bek oyuncusu için şimdiden bazı Avrupa kulüplerinden teklifler geldiği öğrenildi.

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI

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Sacha Boey Bayern Münih'e geldiği günden bu yana sakatlıkları ve formsuzluğu sebebiyle çok az forma şansı buldu. Bu sezon takımı ile 11 maça çıkan Sacha Boey, bir kere de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Sacha Boey galatasaray
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