SPOR

71
61
50
44
43
36
36
35
33
33
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bayern Münih’te Sacha Boey hakkında flaş karar!

Bayern Münih’te Sacha Boey hakkında flaş karar!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 14:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih Galatasaray’dan 30 milyon euro bedelle transfer ettiği Sacha Boey için kararını verdi. Üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Fransız futbolcu takımdan gönderilecek.

Bayern Münih’te Sacha Boey hakkında flaş karar!
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey için karar çıktı.

GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE

2

Alman devinde geçirdiği üst üste sakatlıkların ardından forma şansı bulmakta zorlanan Fransız futbolcu, takımdan gönderilecekler listesine eklenecek. Bild muhabiri Christian Falk, Boey'in takıma adapte olamadığını ve yaz aylarında kendisine gelecek tekliflerin değerlendirileceğini aktardı. Öte yandan Bayern Münih, Sacha Boey'in satılması halinde de yeni bir sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmayacağı paylaşıldı.

18 MİYON EURO

3

Bu sezon 12 resmi maçta görev alan 24 yaşındaki Sacha Boey, 1 kez asist katkısı verdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

Canlı Skor

Çinli bisikletçi dünya rekoru kırdı! Saniyesi...Çinli bisikletçi dünya rekoru kırdı! Saniyesi...
Arda Turan için flaş gelişme! Büyük süpriz... O kulüp teklif yaptıArda Turan için flaş gelişme! Büyük süpriz... O kulüp teklif yaptı
Anahtar Kelimeler:
transfer Sacha Boey bayern munich galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: ‘Eşi benzeri olmayan bir savaş çıkacak’

Trump: ‘Eşi benzeri olmayan bir savaş çıkacak’

Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Icardi ve Wanda Nara arasında gerginlik! Polis..

Icardi ve Wanda Nara arasında gerginlik! Polis..

Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılıyor!

Arda Turan için flaş gelişme! Büyük süpriz... O kulüp teklif yaptı

Arda Turan için flaş gelişme! Büyük süpriz... O kulüp teklif yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.