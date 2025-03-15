Bayern Münih’te Sacha Boey hakkında flaş karar!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey için karar çıktı.

GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE

Alman devinde geçirdiği üst üste sakatlıkların ardından forma şansı bulmakta zorlanan Fransız futbolcu, takımdan gönderilecekler listesine eklenecek. Bild muhabiri Christian Falk, Boey'in takıma adapte olamadığını ve yaz aylarında kendisine gelecek tekliflerin değerlendirileceğini aktardı. Öte yandan Bayern Münih, Sacha Boey'in satılması halinde de yeni bir sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmayacağı paylaşıldı.

18 MİYON EURO

Bu sezon 12 resmi maçta görev alan 24 yaşındaki Sacha Boey, 1 kez asist katkısı verdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.