Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Augsburg maç öncesi Sacha Boey açıklaması!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, yarın deplasmanda Augsburg'la karşılaşacak. Bu maç öncesinde Bavyera ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

BOEY SORUSUNA YANIT!

Transfere ilişkin konuşan Tuchel, Sacha Boey'la ilgili gelen soruyu yanıtladı.

"SANMIYORUM"

Tuchel açıklamasında, "Bugün kimseyle sözleşme imzalayabileceğimizi sanmıyorum. Transfer dönemleri giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Taraftarlar da bunda giderek daha büyük bir rol oynuyor. Yaptığımız işe güvenim tam. Çılgınca şeylere zorlanmayacağız." ifadelerini kullandı.





