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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Augsburg maç öncesi Sacha Boey açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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Bayern Münih Teknik Direkötrü Thomas Tuchel, ligde oynayacakları Augsburg maçı öncesi Sacha Boey transferine ilişkin konuştu. Tuchel yaptığı açıklamada "Bugün kimseyle sözleşme imzalayabileceğimizi sanmıyorum." dedi.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, yarın deplasmanda Augsburg'la karşılaşacak. Bu maç öncesinde Bavyera ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

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BOEY SORUSUNA YANIT!

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Transfere ilişkin konuşan Tuchel, Sacha Boey'la ilgili gelen soruyu yanıtladı.

"SANMIYORUM"

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Tuchel açıklamasında, "Bugün kimseyle sözleşme imzalayabileceğimizi sanmıyorum. Transfer dönemleri giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Taraftarlar da bunda giderek daha büyük bir rol oynuyor. Yaptığımız işe güvenim tam. Çılgınca şeylere zorlanmayacağız." ifadelerini kullandı.

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