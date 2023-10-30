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Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğneyle çıkmıştı! Galatasaray'da şaşkına çeviren Icardi kararı

30.10.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Beşiktaş maçında sakatlanmasına rağmen büyük bir fedakarlıkla Bayern Münih ve Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'de oynamıştı. Yıldız oyuncu için yönetimden şaşırtan kadar geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ederken aynı zamanda taraftarın da sevgilisi durumunda. Ligin ilk 10 haftası itibarıyla attığı 10 gol ile Dzeko ile gol krallığını paylaşan yıldız isim Beşiktaş mücadelesinde bir sakatlık yaşamıştı.

ŞAŞIRTAN KARAR

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Kritik Bayern Münih mücadelesinde 1 gol atan ve önceki gün Rizespor maçında zaferi getiren golün asistini yapan tecrübeli forvetin, bir süre daha fedakârlık yapacağı öğrenildi.

Hocası Okan Buruk'un söylediği gibi antrenmanlarda yer almayan Icardi, sadece maç günlerinde iğne olacak ve maçlarda forma giyecek.

İĞNE İLE OYNAYACAK

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Bu doğrultuda 3 Kasım'da Kasımpaşa, 8 Kasım'da Bayern Münih ve 11 Kasım'da Hatayspor mücadelelerinde iğne ile oynayacak. Söz konusu 3 karşılaşmanın ardından da milli ara verilecek. Arjantinli süperstarın, bu arada tamamen dinlenme ve iyileşme fırsatı bulup, milli mesai sonrasında tamamen hazır hale geleceği bildirildi.

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