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Bayern Münih yıl sonuna kadar tribünlerini taraftarlara kapatmak zoruna kaldı

03.12.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde alınan tedbirlerden dolayı yıl sonuna kadar evinde yapacağı karşılaşmaları seyircisiz oynanacak.

Bayern Münih yıl sonuna kadar tribünlerini taraftarlara kapatmak zoruna kaldı
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bavyera eyalet hükümetinin bugün Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için dün federal düzeyde alınan tedbirleri sertleştirilme kararını aldığı, buna göre Bavyera eyaletinde yıl sonuna kadar büyük çaplı spor etkinliklerde seyircilere izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, böylelikle Bayern Münih’in Allianz Arena’da 8 Aralık’ta Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya, 11 ve 17 Aralık’ta Bundesliga’da Mainz 05 ve Wolfsburg’a karşı oynayacağı maçlarda tribünlerin boş kalacağı kaydedildi. Bundesliga’da mücadele eden diğer Bavyeralı kulübelerden Augsburg’dan yapılan açıklamada da yarın Bochum ile oynanacak karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı aktarıldı.

750 SEYİRCİ KARARI

Stuttgart, Freiburg ve Hoffenheim’in yer aldığı Baden-Württemberg eyaletinde ise kulüpler yıl sonuna kadar sahalarında oynayacağı maçlarda en fazla 750 seyirci alabilecek.

Kuzey Ren Vestfalaya’da ise federal hükümet ile eyaletler arasında varılan anlaşma birebir uygulanacak.

AÇIK HAVADA 15 BİN

Buna göre spor, kültür ve benzeri büyük çaplı etkinliklere kısıtlama getirilerek; burada mekanın kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kullanılabilecek ancak bu etkinliklere katılanların sayısı kapalı alanlarda 5 bin, açık havada 15 bin ile sınırlı olacak.

Bundan dolayı yarın Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşmaya en fazla 15 bin taraftar alınacak.

Bremen, Berlin, Aşağı Saksonya ve Hamburg eyaletlerinde federal hükümet ve eyaletler arasında alınan karar gelecek haftadan itibaren geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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