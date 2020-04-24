SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

ALMANYA HABERLERİ  | 24.04.2020 22:05 | Son Güncelleme

Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi.

Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi. Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Koronaya rağmen sözleşme...Koronaya rağmen sözleşme...
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya ligi coutinho bayern münih

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Trump'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Trump'ın açıklamasına sert tepki

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Bonservisi dudak uçuklattı!

Bonservisi dudak uçuklattı!

O ligden flaş karar! Sezon iptal edildi...

O ligden flaş karar! Sezon iptal edildi...

Neymar'ın annesi 31 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı!

Neymar'ın annesi 31 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı!

Fenerbahçe için Aykut Kocaman iddiası

Fenerbahçe için Aykut Kocaman iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

Coutinho ameliyat edildi

Schalke 04 Ozan Kabak'ın bonservis bedelini belirledi!

Bonservisi dudak uçuklattı!

Ozan Kabak’tan 45 saniyede 83 çılgın yan adım

Ozan Kabak’tan 45 saniyede şov!

Bayern Münih, Alphonso Davies’in sözleşmesini uzattı

Koronaya rağmen sözleşme...

Bayern Münih’te transfer rotası Leroy Sane

Transfer bombası

Almanya'da ligler 31 Ağustos'a kadar seyircisiz oynanacak!

Almanya ligi için flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.