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Bayernli Kingsley Coman'a Mercedes cezası

16.03.2021 07:11 | Son Güncelleme:
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Bayernli Kingsley Coman'a Mercedes cezası

Resmi sponsoru Audi olan Bayern Münih'te Kingsley Coman antrenmana Mercedes aracıyla gelince otoparka alınmadı ve 50 bin euro para cezası aldı.

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman kulüp tarafından ilginç bir ceza aldı.

Audi firmasının her bir Bayernli futbolcu için kullanımına tahsis ettiği araç yerine Mercedes marka araçla idmana gelen Coman'ın aracını tesis içine park etmesine izin verilmediği belirtildi. Güvenlik tarafından kapıdan çevrilen Coman'ın aracını dışarı park etmek zorunda kaldığı ifade edilirken Fransız oyuncunun bu hareketi nedeniyle 50 bin euro para cezası alacağı ortaya çıktı.

Bayern ve Audi firmasının yaptığı anlaşmada futbolcuların kulüple ilgili işlerinde sadece Audi marka araç kullanmak zorunda olduğu belirtildi. Bu durumun futbolculara açıklanmasına rağmen Coman'ın kurallara uymaması nedeniyle para cezası aldığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz
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