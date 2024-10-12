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  4. Bayhan Eser Yenenler'e konuk oldu! 'Ben sözü gördüğüm zaman hemen melodileştiriyorum' dedi... Müsaade isteyip ayakkabısını çıkardı hemen şarkı yaptı! Programda bomba anlar

Bayhan Eser Yenenler'e konuk oldu! 'Ben sözü gördüğüm zaman hemen melodileştiriyorum' dedi... Müsaade isteyip ayakkabısını çıkardı hemen şarkı yaptı! Programda bomba anlar

12.10.2024 12:26
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.10.2024 12:26
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Son dönemde seslendirdiği şarkılar ve yeni imajıyla adından sıkça söz ettiren Bayhan şimdi de Eser Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. 'Ben sözü gördüğüm zaman hemen melodileştiriyorum' diyen Bayhan o anlarda hemen şarkı besteledi. Konsantrasyonunu sağlayabilmek için ayakkabısını çıkaran Bayhan'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

Bir döneme damgasını vuran izleyenleri ekran başına kilitleyen Popstar yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Bayhan son dönemde seslendirdiği şarkılar ve yeni imajıyla gündemden düşmüyor.

bayhan

Geçtiğimiz haftalarda Saba Tümer'e konuk olan Bayhan şimdi de Eser Yenenler'in YouTube programına konuk oldu.

BAYHAN ESER PROGRAM

Yenenler, Bayhan'ın Tümer'in programındaki 'Ben sözü gördüğüm zaman hemen melodileştiriyorum' dediği anları gösterdi ve 'Biz özendik bize de yapar mısın?' dedi.

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Bayhan'a programda şarkı yapması için 'itiraf ediyorum' kelimesi verildi. Ünlü şarkıcı kelimeyi duyar duymaz müsaade istedi ve konsantrasyonunu sağlayabilmek için ayakkabısını çıkardı.

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HEMEN ŞARKI BESTELEDİ

Bayhan verilen kelime ile bir anda şarkı besteledi ve söylemeye başladı. Ünlü ismin anlık olarak bestelediği şarkı çok beğenildi. Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

Programdaki bu anlara; 'şarkıcı geçinenlerin aylarca uğraşıp yapamadığını saniyeler içinde başarmak', 'nasıl bir yetenek bu ya', 'itiraf ediyorum çok iyi', 'Bayhan efsane bir şarkıcı', 'söylerken hissetti', 'çok iyi ya' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayhan Eser Yenenler Saba Tümer
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