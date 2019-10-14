Baykuşların da kulakları olduğunu biliyor muydunuz?

Hayvanlar aleminin bilinmeyen yüzü, içinde birçok gizemi barındırıyor. İneklerin üst ön dişlerinin olmaması, kazların dillerinde yalancı dişlerin bulunması ve atların bıyık uzatabilmesi gibi ilginç özellikleri bulunuyor. İşte hayvanlar dünyasına yakından bakış...

1. Bu gördüğünüz filin kuyruğu, boya fırçasını andırıyor.

2. Bu garip yapı bir ornitorenk ön ayağı.

3. Kedi köpek balığı yumurtasının içindeki embriyo.

4. Mavi ayaklı sümsük kuşunun ayaklarına yakından bakış.

5. Baktığınız şey bir baykuşun kulakları, tüylerinin altında görmeniz mümkün değil.

6. Filleri hortumları bir burun ile üst dudağın birleşmesinden oluşmuştur. Bazı fillerde hortumlarının ucunda parmak şeklinde iki çıkıntı bulunurken, bazılarında bu çıkıntı bir adettir.

7. İneklerin ön üst dişleri yoktur.

8. Avcı sineklerin gözlerine yakından bakarsanız…

9. Diğer kuşlarda 3 veya 4 adet bulunmasına rağmen deve kuşlarının ayaklarında sadece 2 parmak bulunur.

10. Kedilerin dilleri küçük çıkıntılarla kaplıdır, bu yüzden sizi yaladıklarında zımparalanıyormuş gibi hissedersiniz.

11. Atlarda da tıpkı insanlardakine benzer bıyıklar vardır.

12. Ayıların pençesi gerçekten çok büyüktür, insan eli ile karşılaştırması aşağıda.

13. Kaplumbağaların dişleri yoktur. Onun yerine kuşlarınkine benzer bir gagaları ve ağız içlerinde diş gibi davranan sert çıkıntılar vardır.

14. Gekoların ayak tabanlarında düz yüzeylere tutunmalarını sağlayan küçük kıllar vardır.

15. Keçilerin göz bebekleri dikdörtgendir.

16. Çok yakından baktığınızda ahtapotların vantuzları böyle görünüyor.

17. Kazların dillerinde tırtık gibi görünen yalancı dişler vardır, bu sayede yiyecekleri ağızlarının içinde tutabilirler.

18. Bu kertenkelede bir sorun yok, adı mavi dilli kertenkele.

19. Salyangozların gözleri kafalarından büyüyen uzantıların ucundaki şu küçük siyah noktadır.





