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Bayraklı’da soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına mama desteği

31.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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İzmir’de Bayraklı Belediyesi görevlileri, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmayarak ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyor.

İzmir’de Bayraklı Belediyesi görevlileri, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmayarak ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyor. Ayrıca her mahalledeki sokak hayvanları için hizmet veren ekipler, son olarak deprem bölgesindeki bir apartmanda mahsur kalan kediyi kurtararak, bakımını yaptı.
Bayraklı Belediyesinin ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında ilçenin birçok noktasında sokak hayvanları için mama ve su bırakıyor. Özellikle soğuk hava şartlarında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan can dostları unutmayan Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda sokakları gezerek hayvanları besliyor. Muayene veya tedavi edilmesi gereken hayvanlar ise Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınıyor. Uygulama kapsamında ekipler, her gün sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 6 ton kuru mama dağıtımı yaptı; ayrıca 3 bin 604 hayvanın klinik muayeneleri ve tedavileri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yine, belediye sınırları içinde yaşamlarına devam eden sokak kedisi ve köpeklerinin kısırlaştırma işlemleri de yapıldı.

Deprem dolayısıyla boşaltılan binadan ‘kedi’ kurtarıldı
Öte yandan ilçenin her noktasından gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile birlikte yürütülen çalışmayla deprem sonrası boşaltılan bir apartmanın 7’nci katından sahipsiz bir kediyi kurtardı. Manavkuyu Mahallesi’nde bulunan Çalışkanlar Sitesi 7’nci katta mahsur kalan kedi, Bayraklı Belediyesi veterinerlerince bakıma alındı.

Sandal’dan duyarlılık çağrısı
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Özellikle bu soğuk kış günlerinde tüm sokak hayvanlarımız için daha duyarlı olmamız gerekiyor. Yiyecek ve içecek bulmaları hava şartlarıyla birlikte güçleşebiliyor. Bayraklı Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da can dostları sahipsiz bırakmayacağız. Tüm vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

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