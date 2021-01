Bayraklı’da soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına mama desteği

İzmir’de Bayraklı Belediyesi görevlileri, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmayarak ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyor. Ayrıca her mahalledeki sokak hayvanları için hizmet veren ekipler, son olarak deprem bölgesindeki bir apartmanda mahsur kalan kediyi kurtararak, bakımını yaptı.

Bayraklı Belediyesinin ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında ilçenin birçok noktasında sokak hayvanları için mama ve su bırakıyor. Özellikle soğuk hava şartlarında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan can dostları unutmayan Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda sokakları gezerek hayvanları besliyor. Muayene veya tedavi edilmesi gereken hayvanlar ise Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınıyor. Uygulama kapsamında ekipler, her gün sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 6 ton kuru mama dağıtımı yaptı; ayrıca 3 bin 604 hayvanın klinik muayeneleri ve tedavileri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yine, belediye sınırları içinde yaşamlarına devam eden sokak kedisi ve köpeklerinin kısırlaştırma işlemleri de yapıldı.