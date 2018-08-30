Bayram Bektaş: Geçen hafta aldığımız galibiyet moral oldu

Spor Toto Süper Lig'de 1 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda kendilerine yakışan futbol ve mücadele ile sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Bu galibiyetin futbolcuların öz güvenini üst seviyeye çıkardığını kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:

"Bu haftaki rakibimiz Alanyaspor zor bir dönemden geçiyor. Belki final maçı olarak görecekler ama bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimizi yapmak, sahada kendi futbol mantalitemizi ve oyunumuzu oynamak için gidiyoruz. Aldıkları skorlar kimseyi aldatmasın. Çünkü gerçekten iyi bir takım Alanyaspor. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geçen hafta aldığımız galibiyet de bizim için moral oldu. Milli ara var, aramıza katılacak oyuncuların takıma adaptasyonu için iyi bir süreç olacak. Bu süreçten önce Alanyaspor maçında gereken mücadeleyi, oyun disiplinini, her hafta daha iyiye giden takım düzenini sahaya yansıttığımız takdirde inşallah hedeflediğimiz 3 puanla buraya döneriz."