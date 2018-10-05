Bayram Bektaş: Kasımpaşa'nın istediği gibi oynadık

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Bektaş, “Skor anlamında, oyun anlamında ve sakat verdiğimiz için üzgünüz. Kazanmak için gelmiştik. Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Onların istediği oyunu oynadık. Geniş alanda oynandı. Ofans hattı iyi olan rakibimiz vardı. Bunu bilmemize rağmen uzak kaldık. Böyle bir rakibe karşı atakları sonuçlandıracaksınız. Kazandıkları toplarla hızlı çıkıyorlar. Biz bunu yapamadık. Basit hatalar sonucunda kontra atak yaptılar. Oynadığımız en kötü oyundu. İki bekimiz sakatlandı, elimiz kolumuz bağlandı. İkinci yarı toparlanma oldu. 2-1 yaptık. 2-2 de olabilirdi. Yediğimiz 3 golden sonra oyun kontrolünü kaybettik. Milli arayı değerlendirmek istiyorum” diye konuştu.
Karşılaşmada sakatlanan Adama Traore’nin durumunun ciddi olduğunu açıklayan Bayram Bektaş, Lamine Gassama’nın ise kasığında bir ağrı olduğunu ifade etti.
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