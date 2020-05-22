Bayram için börek tarifi arayanlara: Lahmacun böreği

Bayram için börek tarifi arıyorsanız lahmacun böreği tarifini kesinlikle denemelisiniz. Kıymalı böreğin tadını unutturacak, lezzetiyle kendisine hayran bırakacak lahmacun böreği yemelere doyamayacaksınız. İç harcı da çıtır çıtır yufkası da 10 tam puan almayı hak ediyor. Hanımlar, beyler işte karşınızda lahmacun börek tarifi.

MALZEMELER

3 yufka

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan

3 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Sosu için:

Bir adet yumurta

Bir çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağı

YAPILIŞI

Soğanları minik küpler şeklinde doğrayın.

Biberlerin tohumlarını çıkarın ve onları da oldukça minik küpler olacak şekilde doğrayın.

Sarımsakları ezin.

Kıymayı, sebzeleri, salçayı, tuzu, pul biberi ve sıvı yağı derin bir kabın içinde yoğurun.

Sos için yumurtayı, sütü ve sıvı yağı bir kasede çırpın.

Fırın tepsisini tereyağ ile yağlayın.

Üzerine bir adet yufkayı serin.

Hazırladığınız sostan yufkanın her yerine sürün.

Üzerine buruşturarak ikinci yufkayı serin ve sosu tekrar sürün.

Son aşamada üçüncü yufkayı tepsiye alın.

Hazırladığınız iç harcı tepsinin her bir yerine gelecek şekilde dağıtın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin.

Böreği ılıdıktan sonra rulo şeklinde sarın ve ardından dilimleyin.



