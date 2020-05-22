Bayram kaçamaklarını nasıl dengeleyebilirim diyenler için beslenme planı

Bir ay süren orucun ardından bayram sabahı mideye ağır yiyeceklerle hızlı bir şekilde yüklenilmemeli. Bayram sabahı kahvaltıyı hafif tutmalı, gün içinde tatlı olarak porsiyon kontrolünü elden bırakmamalıyız.
Bayramda kaçamak yapanlar için ise telafi edecek bir beslenme modeli mevcut. Öncelikle şunu unutmayın; kaçamak yaptıktan sonra kendinizi aç bırakmamalısınız. Çünkü bağırsakların çalışması için posaya ihtiyacı var ve bu posayı telafi günlerinde de mutlaka almalısınız.
Öncelikle kahvaltınız kuvvetli olmalı.
Sebze ve yeşilliklere oldukça fazla yer vermelisiniz.
Kaçamak sonrasında vücudunuzda olan ödem şikayetlerini azaltmak için ananas, maydanoz, kereviz sapı, salatalık, yeşil çay ve beyaz çay tüketmeye özen göstermelisiniz.
Su tüketimini asla ihmal etmemelisiniz.
Kalsiyum kaynaklarını sofranızda bulundurmalısınız.
Mümkünse öğle ve akşam öğünlerinde sebze yemeği tüketmelisiniz.
Fiziksel aktivitenize devam etmelisiniz.
Metabolizma hızlandırmak için çeşitli baharatlar kullanmalısınız.
KAHVALTI:
1 kutu sade probiyotikli yoğurt
2 halka ananas
Maydanoz, dereotu, semizotu
1 adet haşlanmış yumurta
ÖĞLE YEMEĞİ:
Etsiz sebze yemeği (suyunu tüketmeyin)
Bol yeşillikli salata (içerisine bol miktarda limon sıkın ve sirke ilave edin)
4 yemek kaşığı yoğurt (içerisine pul biber + nane+ kekik+ zerdeçal+ karabiber + kimyon ilave edin)
ARA ÖĞÜN:
1 su bardağı ayran
5-6 adet badem ya da 2 adet ceviz ya da 5-6 adet fındık
AKŞAM YEMEĞİ:
Bir kase mercimek çorbası ya da tarhana çorbası
Etsiz sebze yemeği (suyunu tüketmeyin)
Bol yeşillikli salata (içerisine bol miktarda limon sıkın ve sirke ilave edin)
4 yemek kaşığı yoğurt ( içerisine pulbiber + nane+ kekik+ zerdeçal+ karabiber + kimyon ilave edin)
ARA ÖĞÜN:
1 kupa limonlu yeşil çay
DİYETİSYEN YAPRAK YILMAZ
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