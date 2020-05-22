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Bayram kaçamaklarını nasıl dengeleyebilirim diyenler için beslenme planı

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Adı gibi kendi de bol şekerli olan şeker bayramımız geldi çattı. Bir aydır yeterli ve dengeli bir beslenme ile oruç düzenine alışmış olan metabolizmamız artık yavaş yavaş eski düzenine geri dönecek. Ama bizler bayramda tatlıları, çikolataları, börekleri fazla kaçırırsak mide ve bağırsaklarımızın bu refah düzeyini düşürüp rahatsız etmeye başlarız. Diyetisyen Yaprak Yılmaz, Mynet Yemek okuyucuları için bayramda dengeli beslenmenin yöntemlerimden bahsetti. İşte detayları...

Bayram kaçamaklarını nasıl dengeleyebilirim diyenler için beslenme planı

Bir ay süren orucun ardından bayram sabahı mideye ağır yiyeceklerle hızlı bir şekilde yüklenilmemeli. Bayram sabahı kahvaltıyı hafif tutmalı, gün içinde tatlı olarak porsiyon kontrolünü elden bırakmamalıyız.

Bayramda kaçamak yapanlar için ise telafi edecek bir beslenme modeli mevcut. Öncelikle şunu unutmayın; kaçamak yaptıktan sonra kendinizi aç bırakmamalısınız. Çünkü bağırsakların çalışması için posaya ihtiyacı var ve bu posayı telafi günlerinde de mutlaka almalısınız.

KAÇAMAK SONRASI TELAFİ GÜNLERİNDE NASIL BESLENMELİ?

Öncelikle kahvaltınız kuvvetli olmalı.
Sebze ve yeşilliklere oldukça fazla yer vermelisiniz.
Kaçamak sonrasında vücudunuzda olan ödem şikayetlerini azaltmak için ananas, maydanoz, kereviz sapı, salatalık, yeşil çay ve beyaz çay tüketmeye özen göstermelisiniz.
Su tüketimini asla ihmal etmemelisiniz.
Kalsiyum kaynaklarını sofranızda bulundurmalısınız.
Mümkünse öğle ve akşam öğünlerinde sebze yemeği tüketmelisiniz.
Fiziksel aktivitenize devam etmelisiniz.
Metabolizma hızlandırmak için çeşitli baharatlar kullanmalısınız.

KAÇAMAK SONRASI TOPARLANMAK İÇİN ÖRNEK MENÜ

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KAHVALTI:
1 kutu sade probiyotikli yoğurt
2 halka ananas
Maydanoz, dereotu, semizotu
1 adet haşlanmış yumurta

ÖĞLE YEMEĞİ:
Etsiz sebze yemeği (suyunu tüketmeyin)
Bol yeşillikli salata (içerisine bol miktarda limon sıkın ve sirke ilave edin)
4 yemek kaşığı yoğurt (içerisine pul biber + nane+ kekik+ zerdeçal+ karabiber + kimyon ilave edin)

ARA ÖĞÜN:
1 su bardağı ayran
5-6 adet badem ya da 2 adet ceviz ya da 5-6 adet fındık

AKŞAM YEMEĞİ:

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Bir kase mercimek çorbası ya da tarhana çorbası
Etsiz sebze yemeği (suyunu tüketmeyin)
Bol yeşillikli salata (içerisine bol miktarda limon sıkın ve sirke ilave edin)
4 yemek kaşığı yoğurt ( içerisine pulbiber + nane+ kekik+ zerdeçal+ karabiber + kimyon ilave edin)

ARA ÖĞÜN:
1 kupa limonlu yeşil çay

DİYETİSYEN YAPRAK YILMAZ

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