Bayram kaçamaklarını nasıl dengeleyebilirim diyenler için beslenme planı

Bir ay süren orucun ardından bayram sabahı mideye ağır yiyeceklerle hızlı bir şekilde yüklenilmemeli. Bayram sabahı kahvaltıyı hafif tutmalı, gün içinde tatlı olarak porsiyon kontrolünü elden bırakmamalıyız.

Bayramda kaçamak yapanlar için ise telafi edecek bir beslenme modeli mevcut. Öncelikle şunu unutmayın; kaçamak yaptıktan sonra kendinizi aç bırakmamalısınız. Çünkü bağırsakların çalışması için posaya ihtiyacı var ve bu posayı telafi günlerinde de mutlaka almalısınız.

KAÇAMAK SONRASI TELAFİ GÜNLERİNDE NASIL BESLENMELİ?

Öncelikle kahvaltınız kuvvetli olmalı.

Sebze ve yeşilliklere oldukça fazla yer vermelisiniz.

Kaçamak sonrasında vücudunuzda olan ödem şikayetlerini azaltmak için ananas, maydanoz, kereviz sapı, salatalık, yeşil çay ve beyaz çay tüketmeye özen göstermelisiniz.

Su tüketimini asla ihmal etmemelisiniz.

Kalsiyum kaynaklarını sofranızda bulundurmalısınız.

Mümkünse öğle ve akşam öğünlerinde sebze yemeği tüketmelisiniz.

Fiziksel aktivitenize devam etmelisiniz.

Metabolizma hızlandırmak için çeşitli baharatlar kullanmalısınız.

KAÇAMAK SONRASI TOPARLANMAK İÇİN ÖRNEK MENÜ

KAHVALTI:

1 kutu sade probiyotikli yoğurt

2 halka ananas

Maydanoz, dereotu, semizotu

1 adet haşlanmış yumurta