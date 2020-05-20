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Bayram namazı evde kılınır mı? 2020 Ramazan Bayramı namazı kılınabilecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki 2020 Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazı kılınabilecek mi? Camiler bayram namazı için açık olacak mı yok bayram namazı evde kılınabilir mi?

Bayram namazı evde kılınır mı? 2020 Ramazan Bayramı namazı kılınabilecek mi?

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler arasında camilerin toplu namaza kapatılması da vardı ki Ramazan ayı boyunca teravih namazı evlerde kılındı ki ondan önce de Cuma namazı bir süredir kılınamıyordu. Şimdi bayram namazı kılınabilecek mi bayram namazı evde kılınabilir mi merak ediliyor.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bilgilendirmelerine göre Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacip namazdır ve cemaatle kılınması gerekmektedir.

Tek başına veya çocuklarımızla beraber bayram namazının kılınması Hanefi mezhebine göre geçerli değildir; Şafi mezhebine göre ise bayram namazı bireysel olarak kılınabilmektedir. Bayram namazının camilerde cemaat eşliğinde kılınmasının şu an için henüz mümkün görünmediğini sözlerine ekleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini hem kendileri hem aileleri hem İslam alemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye etti.

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