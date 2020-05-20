Bayram sofralarına pek yakışır: Orman kebabı tarifi

Orman kebabı tarifi, yapılış açısından oldukça kolay bir yemektir. Kolay olmasının yanı sıra lezzeti de fevkaladedir. Bayram için şöyle farklı bir akşam yemeği hazırlamak istiyorsanız orman kebabı tarifini deneyebilirsiniz.

MALZEMELER

Bir kilo bezelye

500 gram kuzu kusbaşı et

2 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

Bir adet patates

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

İsteğe bağlı baharatlar

Tuz

YAPILIŞI

Tencereyi orta ateşte ocağa koyun ve tencerenin tabanı tamamen ısınınca içine etleri ilave edin.

Etleri 3-4 dakika kadar çevirdikten sonra içine yemeklik doğradığınız soğanı, tereyağı ve sarımsakları ekleyip tüm malzemeleri kavurmaya devam edin.

Malzemeleri harmanladıktan sonra içine 4 bardak sıcak su katın.

Etler yumuşayana ve suyuna çekene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişirin.

Etler suyunu çektikten sonra tencerenin içine salçaları ekleyin.

Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından içine bezelyeleri, küp küp doğranmış patatesleri ekleyin.

Bu malzemeler de yumuşadıktan sonra sıra geldi doğranmış biberleri eklemeye.

Son olarak tuzu ve baharatları ilave edip tüm malzemeler yumuşayana kadar pişirin.

Dilerseniz bu süreçte bir barsak sıcak su ilave edebilirsiniz.

Yemeği pişirdikten sonra yarım saat kadar dinlendirmelisiniz.



