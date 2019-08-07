Bayram yolculuğuna çıkmadan bilmeniz gerekenler!

Migren hastaları, bu ara sık değişen hava koşullarından özellikle ani alçak basınç etkisinden kaynaklanan yağışlardan etkilenebilirler. Havada bulutların toplandığı yağış öncesi sıkıntı, önce bir görsel yakınma durumuna sonra da şiddetli baş ağrısına yol açabilir. Görsel yakınmalar, görme alanına yandan giren parlak yansımalar ya da bakış noktalarında net görülemeyen bölgeler (skotomlar) seklindedir. Kırılmış cam manzarası ya da buzlu camın arkasından bakıyormuş gibi bozukluklar da olabilir (retinal migren). Baş ağrısı sırasında ya da sonrasında kafa derisinde biber sürülmüş gibi bir yanma şeklinde aşırı duyarlılık hali gelişebilir (allodini). Hasta, hemen migren ağrısı için önerilmiş ağrı kesicisini içip karanlık ve serin bir yerde bir süre için istirahate çekilirse, ağrı krizini atlatabilir.

EPİLEPSİ HASTALARI ARABA KULLANMAMALI

Epilepsi hastaları, asla araba kullanmamalıdır. Zaten karayolları trafik nizamnamesine göre araba kullanamazlar. Özellikle gece karşıdan gelen far ışıkları, epileptik nöbeti tetikleyebilir. Ülkemizdeki trafik kazalarının bazısının bu tip hastalardan kaynaklandığını biliyoruz. Şeker hastaları, diyetlerine dikkat etmelidir. Şekerli gıdalar, felç ve geçici felç gibi beyin damar hastalıklarını tetikleyebilir. Aşırı yağlı et kullanımından da kaçınmalıdır. Eğer araba sürerken bir dalgınlık ya da odaklanma güçlüğü hissederlerse hemen sağa çekip bir süre dinlenmeli ve bu süre zarfında yakınmalar düzelmezse mutlaka bir yakınını arayıp yardım istemelidir.