Bayramda ipin ucunu kaçıranlara özel: Yağ yakmaya yardımcı içecek

Etin başrolde olduğu bu bayramda her gün ziyafet çektiyseniz ve porsiyon kontrolünü elden bıraktıysanız dert etmeyin. Bu içecek sayesinde 4 günde alınan kiloların üstesinden gelebilirsiniz.

MALZEMELER

1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

1 adet salatalık

5 küçük dilim taze zencefil

1/4 çay kaşığı toz zerdeçal

1/2 demet maydanoz

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Taze sıkılmış limon suyu, dilimlenmiş kabuklu salatalık, rendelenmiş zencefil, toz zerdeçal, yıkanmış ve sarı yaprakları ayıklanmış maydanoz ve suyu smoothie makinesinde pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Bekletmeden servis edin.

Hazırladığınız karışımı taze bir şekilde sabah ve akşam yemeklerinden yarım saat önce tüketebilirsiniz.

