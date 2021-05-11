"Bayramda sağlıklı beslenme" önerileri

İSTANBUL (AA) - Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, ramazan ayı sonrasında karbonhidrat ve şeker konusunda önemli uyarılarda bulunurken bu dönemde Omega-3 ile doğal protein tüketiminin önemli olduğunu bildirdi.

Tozan, yazılı açıklamasında, oruç sonrası şeker ve karbonhidrat tüketimindeki artışın birçok hastalığa kapı açtığını ve mide ile bağırsak rahatsızlıklarından vücut ağrılarına, tansiyon ve şeker hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına kadar uzanan bir liste oluştuğunu dile getirdi.

- "Ton balığının önerilen gıdaların başında geliyor"

Obezitenin ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğü Amerika’da, Tarım Bakanlığı ve Sağlık Hizmetleri kurumunun bu yıl başında yayınladığı diyet kılavuzunda da ton balığının önerilen gıdaların başında geldiğini belirten Tozan, şunları kaydetti:

"Ancak uyarılar bununla sınırlı değil. Sağlıklı ton balığının güvenilir ve kaliteli markalardan tüketmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Güvenilir markalar sayesinde Hint ve Atlantik Okyanusu’nun temiz ve derin sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, en doğal Omega-3 ve protein kaynağı olarak, ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor.