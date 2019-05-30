Bayramda sinemalarda hangi filmler var?

Godzilla II Canavarlar Kralı filminde, kripto-zooloji kuruluşu Monarch'ın üyeleri ortaya kahramansı bir çaba koyacaklardır. Filmde ayrıca antik çağlara ait bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girerek insanoğlunun varlığını da tehlikeye sokarlar.

Macera, bilim kurgu ve aksiyon içerikli film; kıyametin eşiğindeki yeryüzünde Godzilla ile titanlar olarak adlandırılan yaratıklar Mothra, Rodan ve King Ghidorah'ın mücadelesini ele alıyor.

Mesut Çetin'in yönettiği; İsmail Baki Tuncer, Orhan Aydın, Mehmet Ali Tuncer ve Yaşar Alptekin gibi isimlerin oynadığı "Kral Midas'ın Hazinesi"; bir define haritasının peşine düşen bir grup arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Ma

"The Help" filminde birlikte çalışan yönetmen Tate Taylor ile bu filmdeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen Octavia Spencer'ın yeniden bir araya geldiği "Ma"; bir grup gencin kasabada yalnız bir biçimde yaşayan Sue Ann'le arkadaş olmaları sonucu gelişen gerilimli olayları anlatıyor.

Octavia Spencer'a başrolde Diana Silvers, Luke Evans, Juliette Lewis, Allison Janney, Missi Pyle ve Corey Fogelmanis eşlik ediyor.

Düzenbazlar

Chris Addison'un yönettiği; Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson, Alex Sharp, Ingrid Oliver ve Meena Rayann'ın rol aldığı komedi filmi "Düzenbazlar" izleyici ile buluşacak.

Frank Oz'un 1988 yapımlı "Kirli, Çürük Ve Adi" filminin bu kez iki kadın karakter çevresinde gelişen yeniden çevrimi olan yapım; biri yüksek sosyeteden diğeri ise alt tabakadan iki meteliksiz dolandırıcının kendilerine yanlış yapan erkekleri alaşağı etmek için omuz omuza mücadele edişini konu ediniyor.

Enes Batur: Gerçek Kahraman

İlk filmde çekingen ve çevresiyle ilişki kuramayan, sosyal medya paylaşımlarıyla hayatının nasıl değiştiğini seyirciye gösteren Enes Batur'un devam filminde yönetmen koltuğuna bu kez Doğa Can Anafarta oturuyor.