YEMEK

Bayramın ilk günü et tüketmeyin! Neden mi?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı sebebiyle aşırı besin tüketimi konusunda uyarıda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, bayram günü kesilen etlerin birkaç gün sonrasında tüketilmesini önerdi.

Bayramın ilk günü et tüketmeyin! Neden mi?

Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmek için önerilerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Murtaza Çit, bayramda kontrolü elden bırakmamak gerektiğini ifade etti. “Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemeli” diyen Murtaza Çit, spor aktiveleriyle aşırı tüketimin önüne geçilebileceğini belirtti.

Kurban etlerinin kesildikten hemen sonra tüketilmesiyle ilgili uyarıda bulunan Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murtaza Çit, "Bayram günü yeni kesilmiş hayvanın eti hemen tüketilmek üzere kavrulur. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Özellikle yeni kesilmiş hayvanın etinde rigor mortis (ölüm sertliği) olur ve etteki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle kurban etleri kesildikten sonra hemen tüketilmemeli, buzdolabında birkaç gün (en az 24 saat) dinlendirilmeli veya marine edilerek buzdolabında en az 8 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir” dedi.

YAĞSIZ VE AZ YAĞLI ETLER TERCİH EDİLMELİ

Özellikle kolesterol yüksekliği, obezite, yüsek tansiyon, kalp-damar hastalığı, mide hastalığı, şeker hastalığı ve insülin direnci olan kişilerin kurban bayramında et ve şeker tüketimine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Çit, “Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olan kişiler Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tütmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Kronik hastalığı olanlar etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemleri tercih etmeli, kızartmalardan kaçınmalıdır. Etlerin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi veya tüketilmesi, besin çeşitliliğinin sağlanması açsından sağlıklı bir yöntemdir” diye konuştu.

KARBONHİDRATTAN KAÇININ, SEBZEYE AĞIRLIK VERİN

"Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Çit, “Et tüketilen öğünlerde pilav, makarna ve börek gibi karbonhidratların tüketimi oldukça sınırlandırılmalıdır. Bunların yerine mutlaka sebze yemeği ve salata tüketilerek hem sindirim kolaylaştırılmalı hem de antioksidan desteği alınmalıdır. Et içeren yemekler sıklıkla öğle saatlerinde tüketilmeli, akşam yemeklerinde sebze ve salataya ağırlık verilmelidir” ifadelerini kullandı. Çit, sözlerine şöyle devam etti: “Et dışında bayramlarda aşırı tatlı tüketiminden ve karbonhidrat alımından da kaçınılmalı. Tatlı olarak daha çok sütlü tatlılar ve meyve tatlıları tercih edilmelidir.”

GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN
Yapılan spor aktivitelerinin, aşırı tüketimi dengelediğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Çit, “Yine bayramlarda ihmal edilen önemli noktalardan biri bayramda yediğimiz et, karbonhidrat ve yağları sindirmek için mutlaka spor ve egzersizler yapmaktır. Özellikle de açık havada tempolu yürüyüşler yapmaya gayret edilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerisi olan günde 10 bin adımı içeren bir fiziksel aktivite programı, bayram süresince yapılan aşırı tüketimi dengeler. Hem metabolizma hızını arttırır hem de herkesin yaşam boyu sürdüreceği bir alışkanlığı haline gelebilir” dedi.

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Düzenli tüketirseniz yaşlanınca etkilerini gösteriyorDüzenli tüketirseniz yaşlanınca etkilerini gösteriyor
Etten sonra yemek midede çürümeye neden oluyorEtten sonra yemek midede çürümeye neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı beslenme bayramda beslenme

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'den ilk fragman yayınlandı!

Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'den ilk fragman yayınlandı!

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Kurban etini neden poşete koymamalısınız?

Kurban etini neden poşete koymamalısınız?

Merdiven altı üretime dikkat! Bu fiyatın altındakileri almayın

Merdiven altı üretime dikkat! Bu fiyatın altındakileri almayın

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaz güzeli baklanın sağlığa olan 8 faydası

Düzenli tüketirseniz yaşlanınca etkilerini gösteriyor

Diyetisyen İpek: Etin üzerine tatlı yemeyin

Etten sonra yemek midede çürümeye neden oluyor

Türk mutfağının eşsiz lezzeti yaz mevsimine uyarlandı

Türk mutfağının eşsiz lezzeti yaz mevsimine uyarlandı

Tadı ballı sağlığa şifacı kavunun 7 faydası

Çekirdeğinde bile şifa var! Tadı ballı sağlığa şifalı

Mehmet Göksu: "Kaliteli bir baklava 60 TL’den ucuz olamaz"

Merdiven altı üretime dikkat! Bu fiyatın altındakileri almayın

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.