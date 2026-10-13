Dedelerinden kalan tohumla yetiştiriyorlar! Turşuya girince bile yumuşamıyor

Ağrı'nın Hamur ilçesinde ata tohumuyla yetiştirilen lahanalar, kadınların emeğiyle turşuya dönüştürülüyor. Tarlalardan toplanarak kooperatife getirilen lahanalar temizlenip doğranıyor, havuç gibi farklı ürünler de eklenerek sirke ve kaya tuzuyla hazırlanıyor.

Bidonlara doldurulan turşular, yaklaşık bir ay bekletildikten sonra tüketime hazır hale geliyor. Lahana turşusunun yanı sıra fasulye, domates ve soğan gibi ürünlerden de turşu hazırlayan kadınlar, el yapımı ürünlerle kış sofralarına lezzet katıyor. Kış aylarında sofralarda yerini alan turşular, yörede hastalıklara karşı koruyucu ve doğal antibiyotik olarak da görülüyor.

"ATA TOHUMUYLA YETİŞTİRİLEN LAHANALAR TURŞUDA SERTLİĞİ KORUYOR"

Hamur Kaymakamı Erkan Minuz, ilçede yetiştirilen ürünlerin kadın kooperatifi aracılığıyla değerlendirildiğini belirterek, ata tohumuyla yetiştirilen lahanaların turşuya dönüştürüldüğünü söyledi. Lahanaların turşu haline getirildiğinde eriyip yumuşamadığını ve sertliğini koruduğunu ifade eden Minuz, "İlçemizde turşu hazırlıkları başladı. Ata tohumuyla yetiştirilen lahanaların yanı sıra fasulye, soğan ve domates gibi ilçemizde üretilen ürünlerden de kadın kooperatifimiz aracılığıyla turşu hazırlıyoruz. Turşularımızın en önemli özelliği, lahanaların dedelerimizden gelen ata tohumlarıyla yetiştirilmesi. Bu lahanalar turşu haline getirildiğinde erimiyor ve yumuşamıyor, sertliğini koruyor. Doğal ve katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan turşularımıza yoğun talep var. Kadınlarımız talebi karşılamak için sürekli üretim yapıyor" dedi.

Kooperatif çalışanı Zeynep Karaaslan da turşuların yapım aşamalarını anlatarak, ürünleri kendilerinin yetiştirip hazırladığını belirtti. Lahanaları tarladan getirerek temizlediklerini ve doğradıklarını kaydeden Karaaslan, "Kendi yaptığımız sirkeyi ve kaya tuzunu kullanıyoruz. Malzemeleri bidonlara doldurduktan sonra turşularımızı yaklaşık bir ay bekletiyoruz. Daha sonra çıkarıp yemeklerimizin yanında tüketiyoruz. Bizim turşumuz meşhurdur, el yapımıdır. Ata tohumuyla yetiştirdiğimiz lahanaları kullanıyoruz. Hastalandığımızda turşu suyundan bir bardak içiyoruz. Turşunun sağlığa iyi geldiğine inanıyoruz. Lahana turşusunun yanı sıra mor soğan turşusu da yapıyoruz. Soğanları dilimleyip şişelere doldurarak farklı çeşitler hazırlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır