Mynet Trend

Bayramın ilk günü sağanak geliyor! Meteoroloji'den uyarı geldi!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.06.2019 03:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Bayramın ilk günü sağanak geliyor! Meteoroloji'den uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. (AA)

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Sokakta sigara içen kadına saldırdı, polise bıçak çekti!Sokakta sigara içen kadına saldırdı, polise bıçak çekti!
Yargıtay'dan emsal karar!Yargıtay'dan emsal karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu sağanak yağış meteoroloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Apple son bombasını duyurdu! İşte fiyatı

Apple son bombasını duyurdu! İşte fiyatı

Devler Ligi'ne damga vuran Wolanski'ye büyük şok!

Devler Ligi'ne damga vuran Wolanski'ye büyük şok!

Sokak ortasında kan donduran olay! Boğazını kesti

Sokak ortasında kan donduran olay! Boğazını kesti

10 yıl boyunca kira vermedi! Ödememek için yaptığı pes dedirtti

10 yıl boyunca kira vermedi! Ödememek için yaptığı pes dedirtti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Sıfır motoru çalındı, görüntüleri izleyince şoke oldu

Sıfır motoru çalındı, görüntüleri izleyince şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokakta sigara içen kadına saldırdı, polise bıçak çekti!

Sokakta sigara içen kadına saldırdı, polise bıçak çekti!

Yargıtay'dan emsal karar! 'Uyum sağlayamadık' boşanma gerekçesi değil!

Yargıtay'dan emsal karar!

Yolcu gibi otobüsü durdurup dehşet saçtı!

Yolcu gibi otobüsü durdurup dehşet saçtı!

Sağlık Bakanlığı'ndan sıcaklık uyarısı! Bu saatlere dikkat

Sağlık Bakanlığı'ndan sıcaklık uyarısı! Bu saatlere dikkat

Bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (3 Haziran pazartesi)

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı

Olayı duyan sinir krizi geçirdi! Öz amcalarını canice öldürdüler!

Öz amcalarını canice öldürdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.