Bayramların vazgeçilmez lezzeti "külünçe" tezgahlardaki yerini aldı

Şanlıurfa'da bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan tescilli "Aligör külünçesi" Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok kentte bilinen, Şanlıurfa'da ise gelenek haline gelen külünçe, bu bayramda da sofraları süsleyecek. Un, yağ, süt, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan külünçe, misafirlere çayın yanında ikram ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu bayramda da evlere misafir kabul edilemeyeceğinden dolayı, külünçeler komşu ve akrabalara hediye olarak gönderiliyor.

Büyük emekle yapılan külünçenin siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, oruç ve sıcak havaya rağmen iş yerlerinde yoğun mesai harcıyor.

“ŞANLIURFA’YA ÖZGÜ BİR TAT”

Külünçe ustası Mikail Demir, Şanlıurfa'da bir gelenek olan külünçenin her bayram öncesi ilgi gördüğünü, kimi insanların evlerinde yapmayı kimilerinin ise pastanelerden hazır almayı tercih ettiğini söyledi.

Külünçe yapımının zahmetli olduğunu ve maharet gerektirdiğini anlatan Demir, "Tescilli Aligör külünçemiz çiğköftemiz gibi Şanlıurfa'ya özgü bir tat olarak yerini almıştır. Külünçe geleneğimiz yüzyıllara dayanıyor. Kıtlık zamanlarında büyüklerimiz külünçeyi katık olarak kullanmış. Şimdilerde de bayram geleneğimiz, gelen misafirlere ikram ediyoruz. Bayramlarda başka bölgelerde misafirlere lokum, şeker veya çikolata ikram edilir. Bizim burada ise gelen misafirlere ayrıca külünçe de ikram edilir. Ramazan Bayramı yaklaştı, işlerimiz de yoğunlaştı. İnsanlar, külünçeyi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle komşu ve akrabalara hediye olarak gönderiyor." dedi.