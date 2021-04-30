Patatesin en güzel hali: Parmesanlı Çıtır Patates tarifi

Kısa sürede hazırlayacağınız bu tarif davet sofralarınızın vazgeçilmez lezzeti olacak. Son yıllarda yemeklerin tadı kadar sunumu da önceliğimiz oldu. Parmesanlı Çıtır Patates tarifi hem sunumu ile hem de lezzeti ile misafirlerinizi büyüleyecek. Üstelik yapımı da oldukça pratik!

MALZEMELER

4 adet orta boy patates

250 gram parmesan peyniri

3 diş sarımsak

100 gr eritilmiş tereyağı

Dağ kekiği (Normal kekik de kullanabilirsiniz)

Tuz

Muffin tepsisi (Biz 12'li kalıp kullandık)

Yağlı kağıt

YAPILIŞI

Öncelikle yağlı kağıdı muffin kabınızın iç ölçüsüne göre kesin ve kalıba yerleştirin.

Parmesanı rendeleyin, sarımsakları ince ince doğrayın ve kenarda bekletin.

Patateslerin dış kabuğunu fırçalayıp, patatesleri cips kalınlığında yuvarlak şekilde dilimleyin ve bir kaba alın.

Patateslerin üzerine erittiğiniz tereyağını ve tuzu ekleyip karıştırın.

Muffin kabına bir dilim patates, üzerine parmesan, sarımsak ve kekik ekleyerek her bir kalıba bu işlemi yapın.

İşlem bitince 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Kalıptan bir spatula yardımıyla çıkardığınız patetesleri sunum tabağına alın. Dilerseniz üzerine kekik serpebilirsiniz, afiyet olsun.



