Mynet Trend

Bayrampaşa'da 'evleniyoruz' yazılı araçla geldiler, 1.7 milyon lirayı gasp ettiler

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 13.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da 3 soyguncu, gelin arabası süsü verdikleri araçla yanaştıkları otomobildeki bir kişiyi silahla yaralayarak araçtaki 1.7 milyon lirayı aldı.

İstanbul Bayrampaşa'da üzerinde "evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1.7 milyon liralık gasp yaptı.

Olay öğle saatlerinde Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi.

Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde "evleniyoruz" yazısı bulunan bir araç yaklaştı.

Araçtan inen gaspçılar Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı.

Paranın Hadımköy'de bakır işleri yapan büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken polisin camında "evleniyoruz" yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Türkiye sularında ilk kez görüldü! Adını Fenerbahçe koydularTürkiye sularında ilk kez görüldü! Adını Fenerbahçe koydular
Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı!Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa soygun

En Çok Okunan Trend Haberler

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

6 aylık evliydiler! Genç kadın dehşeti yaşadı

6 aylık evliydiler! Genç kadın dehşeti yaşadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye sularında ilk kez görülen balığa 'Fenerbahçe' adı verildi!

Türkiye sularında ilk kez görüldü! Adını Fenerbahçe koydular

Genelkurmay arşivinden Sakarya Meydan Muharebesi'nin az bilinen fotoğrafları

Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı!

Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Moğollardan kalma! Tam 2 ton ağırlığında

Marketten ekmek aldı, içinden çıkan şoke etti

Marketten ekmek aldı, içinden çıkan şoke etti

Nesli tükenmek üzere! Böyle bulundu

Nesli tükenmek üzere! Böyle bulundu

Mucize Doktor dizisi için Tohum Otizm Vakfı ve MF Yapım güçlerini birleştirdi! Savant otizm nedir?

Mucize Doktor otizme dikkat çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.