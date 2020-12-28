Bazalt Kayalıkları Boyabat/ Bir doğa harikası

Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı son dönemde daha çok ziyaretçi çekmeye başlasa da, bu etkileyici yeri bilmeyenler de oldukça fazla. Pusulalar kuzeyi gösteriyor! Yaslanın arkanıza, Karadeniz'de sizi şaşırtacak bir yere gidiyoruz.

BAZALT KAYALIKLARI NEREDE?

Öncelikle bu şahane oluşum neredeymiş, neden daha önce adını duymamışız diyenlerin merakını dindirelim. Bazalt Kayalıkları Sinop ili Boyabat ilçesine 15 km uzaklıkta Kurusaray Köyü civarındaki Fındıklık mevkiinde yer alıyor. Sinop gezilecek yerler içine mutlaka görmeniz gereken Bazalt Kayalıklarını da ekleyin.

BOYABAT BAZALT KAYALIKLARI'NA NASIL GİDİLİR?

Sinop Bazalt Kayalıkları'na yalnızca bireysel araçla gidilebiliyor. Toplu taşıma aracı yok. Araç ile Boyabat anayol üzerindeki tabelaları takip ederek Bazalt Kayalıkları'na ulaşabilirsiniz. Anayoldan yaklaşık 15 km içeride yer alan bazalt kayalıklarının bulunduğu bölgeye doğru yaklaştığınızda, çevrede yer yer karşılaşabileceğiniz bazalt kayalıklarını göreceksiniz. Eğer yolunuzu kaybederseniz Kurusaray Köyü’ne gidebilirsiniz. Bazalt

Kayalıkları Tabiat Anıtı, Kurusaray Köyü’nden 2,5 km uzaklıkta yer alıyor.