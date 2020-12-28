Bazalt Kayalıkları Boyabat/ Bir doğa harikası

Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı son dönemde daha çok ziyaretçi çekmeye başlasa da, bu etkileyici yeri bilmeyenler de oldukça fazla. Pusulalar kuzeyi gösteriyor! Yaslanın arkanıza, Karadeniz'de sizi şaşırtacak bir yere gidiyoruz.
Öncelikle bu şahane oluşum neredeymiş, neden daha önce adını duymamışız diyenlerin merakını dindirelim. Bazalt Kayalıkları Sinop ili Boyabat ilçesine 15 km uzaklıkta Kurusaray Köyü civarındaki Fındıklık mevkiinde yer alıyor. Sinop gezilecek yerler içine mutlaka görmeniz gereken Bazalt Kayalıklarını da ekleyin.
Sinop Bazalt Kayalıkları'na yalnızca bireysel araçla gidilebiliyor. Toplu taşıma aracı yok. Araç ile Boyabat anayol üzerindeki tabelaları takip ederek Bazalt Kayalıkları'na ulaşabilirsiniz. Anayoldan yaklaşık 15 km içeride yer alan bazalt kayalıklarının bulunduğu bölgeye doğru yaklaştığınızda, çevrede yer yer karşılaşabileceğiniz bazalt kayalıklarını göreceksiniz. Eğer yolunuzu kaybederseniz Kurusaray Köyü’ne gidebilirsiniz. Bazalt
Kayalıkları Tabiat Anıtı, Kurusaray Köyü’nden 2,5 km uzaklıkta yer alıyor.
Elinizle koymuş gibi bulun diye konum bırakıyorum. Bazalt Kayalıkları yol tarifi için buraya tıklayın.
Birbirine yakın 3 vadide yer alan Bazalt Kayalıkları 30-40 metre yüksekliğinde olup 4-5-6 köşeli sütunlardan oluşuyor. Üstten bakıldığında çokgen görünümlü blok taşlar bir arı peteği şeklinde görünüyor, karşıdan bakıldığında ise yan yana dizilmiş ince uzun prizmal gövdeli blok taş yığını şeklinde duruyor. Jeolojik oluşumu ile ilgili Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü ve 9 Eylül Üniversitesi uzmanlarınca yapılan araştırma sonucunda genç döneme ait yaklaşık 3-5 milyon yıl yaşında olduğu anlaşılmış.
1996 yılında "1. derece doğal sit alanı" ilan edilen Bazalt Kayalıkları, 2011 yılında da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "tabiat anıtı" kategorisine alınmış. Boyabat Bazalt Kayalıkları ülkemizin 106. tabiat anıtı.
Bazalt Kayalıkları'na ne zaman gidilir?
Sinop Boyabat Bazalt Kayalıkları yılın her dönemi ziyaret edilebilir. Bahar aylarında yemyeşil bir doğa, mis gibi bir hava eşliğinde gezmek isterseniz Mayıs ayı doğru bir tercih olur.
Bazalt Kayalıkları'nda ne yapılır?
Doğa yürüyüşleri yapılabilir.
Mesire alanlarında piknik yapma olanakları da mevcut.
Vadinin sonunda Bazalt Kayaları arasından akan şelaleyi görebilirsiniz.
Bazalt Kayalıkları giriş ücreti?
Bu doğa harikasını görmek için bir ücret ödemeniz gerekmiyor.
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