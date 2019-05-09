Bazda Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor

Burdur'da Lisinia'ya bu yıl 300 bin ziyaretçi bekleniyor

Burdur'da Lisinia'ya bu yıl 300 bin ziyaretçi bekleniyor

Çevredeki Harran Surları, Şuayip Antik Kenti ve Han el-Barur Kervansarayı gibi tarihi yerlerin de mağaradan alınan taşlarla inşa edildiği belirtiliyor. Söz konusu yapılar için yüzlerce yıl taş çıkarılması sonucu mağaralarda çok sayıda meydan, tünel ve galeriler oluşurken, kimi mağaraların ise 3 katlı olduğu görülüyor.

Harran'ın kuzeyinde yer alan ilçeye 19 kilometre mesafede bulunan mağaralar, "Albazdu", "Elbazde" ve "Bozdağ" mağaraları adıyla da biliniyor. Kayalara yazılmış Arapça kitabelerden, buradaki taş ocağının 13'üncü yüzyılda Abdurrahman el-Hakkari, Muhammet İbn-i Bakır ve Muhammed el-Uzzar gibi kişiler tarafından işletildiği anlaşılıyor.

İlk İslam üniversitesinin kalıntıları, Emeviler döneminden kalma Ulu Camisi ve konik kubbeli evleriyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Harran ilçesi sınırlarındaki Bazda Mağaraları'nın, Roma döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor.

Çevredeki Harran Surları, Şuayip Antik Kenti ve Han el-Barur Kervansarayı gibi tarihi yerler için yüzlerce yıl taş çıkarılması sonucu Bazda Mağaralarında çok sayıda meydan, tünel ve galeriler oluştuğu görülüyor.

Bazda Mağaraları'nda tarihi ve gizemli yapılar, ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Köylerde yaşayan çocuklar ise karşıladıkları turistlere kendilerine özgü üsluplarıyla bölgenin tarihini anlatıp rehberlik ediyor. Tarihi mağaralar, sahip olduğu kalıntılar sayesinde fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Mahalledeki küçük rehberler de fotoğraf tutkunlarına ücretsiz konu mankenliği yapıyor.

Yöre halkı, 2010 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen mağaraların yürütülecek çalışmalarla turizme önemli katkı sunacağına ve bu sayede insanlara iş olanağı oluşturacağına inanıyor.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harran ve çevresinin tarihi anlamda çok zengin olduğuna dikkati çekerek, Bazda Mağaraları'nın da bu anlamda değerli olduğunu belirtti.

'BİRÇOK TARİHİ YAPI BURADAN ALINAN TAŞLARLA YAPILMIŞ'

"Bazda Mağaraları" olarak bilinen antik taş ocağının yaklaşık 2 bin yıl önce de kullanıldığını anlatan Önal, "Bu mağaraların taş ocağı olarak kullanılmasının yanında Harran çevresinin yazın 45 dereceyi aşan sıcağından korunmak için de açıldığı ve kullanıldığı mağara duvarındaki bir yazıttan anlaşılmaktadır." dedi.