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"Bazen benim Türkçe yetmiyor" sözleri gündem olmuştu! MasterChef jürisi Danilo Zanna şimdi de o kelimeyi yanlış telaffuz etti

14.07.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star heyecanı bu akşam ödül oyunu ile devam edecek. Yarışmacılar 100 bin TL'lik ödülün sahibi olmak için Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun sordukları sorulara yanıt verecek. Daha önce sarfettiği "Bazen benim Türkçe yetmiyor" sözleri ile gündem olan Danilo Zanna'nın yarışmacılara kırdığı yeni pot izleyenleri gülümsetti. İşte MasterChef'e damga vuran o anlar...

MasterChef bomba gibi bir bölümle ekrana gelecek. MasterChef All Star'da ilk ödül oyununun bir hayli çekişmeli geçmesi bekleniyor. Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada "Kazanan yarışmacı 100 bin TL'nin sahibi olacak" dedi. Bu açıklama yarışmacıları heyecanlandırdı.

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DANİLO ZANNA YİNE POT KIRDI

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, ekrana yansıtılan görüntüler üzerinden MasterChef yarışmacılarına sorular sordu.

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GENÇ YARIŞMACI Tİ'YE ALDI

Danilo Zanna yarışmacılara yönelttiği bir soruda "Matematının kullanması gerekir" ifadesini kullanınca olanlar oldu. Mehmet Yalçınkaya "matematik" diyerek arkadaşını düzeltirken MasterChef yarışmacısı Sefa "Momomento comento naşimento ne demek?" diyerek İtalyan şefi ti'ye aldı.

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MASTERCHEF'TE GÜLÜMSETEN ANLAR

Sefa'nın sözleri sonrası MasterChef yarışmacıları kahkahaya boğuldu.

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NE OLMUŞTU?

Danilo Zanna, MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda, yarışmacı adayının yemeğini eleştirirken "Bazen benim Türkçe yemiyor" demişti. İtalyan şefin bu sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve birçok kişi farklı durumlar için caps olarak paylaşmıştı.

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