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Bazı erkekler sakal bırakmalı! İşte kanıtı olan fotoğraflar

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 13.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

Sakallı mı sakalsız mı? Buna karar vermek çoğu kişi için zor olabilir ama araştırmalar kadınların sakallı erkekleri tercih ettiğini söylüyor. İşte buna neden olabilecek birbirinden ilginç öncesi ve sonrası fotoğrafları...

Bazı erkekler sakal bırakmalı! İşte kanıtı olan fotoğraflar

Son zamanlarda sakal modası aldı başını gitti. Daha önce aynaya baktığında kendini sakallı görmeye alışamayan birçok kişi sakal tıraşına bir süreliğine ara verip, sakal modeliyle bambaşka bir insan haline geliyor.

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Özellikle de Hipster akımının başlamasıyla birlikte sakal boyu gün geçtikçe uzamaya başladı.

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Her ne kadar kadınlar, erkekte sakal konusunda henüz net bir karar veremiyorken araştırmalar bunun tersini söylüyor.

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ABD'nin San Francisco Devlet Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre Kadınlar erkeğe sakalı çok yakıştırıyor. Hatta erkekte ilk sakal arayan kadınlar bile mevcut.

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Bunun sebebini araştıran bilim insanları sakalın, bir erkeği daha olgun ve erkeksi göründüğünü söylerken, kadınların bilinçaltında, sakallı erkeklerin daha iyi baba olabileceğini düşündüğünü açıklıyor.

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Brightside sitesi sosyal medyada sakallı ve sakalsız hallerini paylaşan erkeklerin fotoğraflarını bir araya getirdi. İşte görünce şoke olacağınız o inanılmaz değişim...

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
BEN SAKALLI BİRİNE ERKEK DİYE BAKAMIYOR BİR YEREDE KOYAMIYORUM CAMİ İMAMIMI TERÖR ÖRGÜT NENSUBUMU KAÇAKMI ÖZENTİDENMİ BENCE BOŞ İNSANLAR BUNLAR İŞ YERİMDE YANINA TAŞINDI KOMŞUMDA HUMEYNİ GİBİ SAKAL VAR BİRDE BERBER SELAMI SABAHI KESTİM BEN ERKEGİ DELİKANLI SAKALSIZ BIYIK OLSUN TERTEMİZ İSTERİM BU SAKAL SAÇMALIGI YASAKLANSA SEVİNİRİM KİM BUNLAR NECİ.
sakallı erkeğin sana nesi batıyor anlamış değilim, belli ki ufacık beynin var Ön yargılardan sıyrılmamis, boş boş yorum yapıyorsun .
sakal kişiye göre değişir yakışması. burda bile aeçmece olmasına rağmen bazıları sakalsız daha iyi
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık
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