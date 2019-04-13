Bazı erkekler sakal bırakmalı! İşte kanıtı olan fotoğraflar

Son zamanlarda sakal modası aldı başını gitti. Daha önce aynaya baktığında kendini sakallı görmeye alışamayan birçok kişi sakal tıraşına bir süreliğine ara verip, sakal modeliyle bambaşka bir insan haline geliyor.

Özellikle de Hipster akımının başlamasıyla birlikte sakal boyu gün geçtikçe uzamaya başladı.

Her ne kadar kadınlar, erkekte sakal konusunda henüz net bir karar veremiyorken araştırmalar bunun tersini söylüyor.

ABD'nin San Francisco Devlet Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre Kadınlar erkeğe sakalı çok yakıştırıyor. Hatta erkekte ilk sakal arayan kadınlar bile mevcut.

Bunun sebebini araştıran bilim insanları sakalın, bir erkeği daha olgun ve erkeksi göründüğünü söylerken, kadınların bilinçaltında, sakallı erkeklerin daha iyi baba olabileceğini düşündüğünü açıklıyor.

Brightside sitesi sosyal medyada sakallı ve sakalsız hallerini paylaşan erkeklerin fotoğraflarını bir araya getirdi. İşte görünce şoke olacağınız o inanılmaz değişim...



