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Bazısı su altında, bazısı dağın zirvesinde! İşte dünyanın en ünlü mezarları...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yaşama gözlerinizi açtığımız andan itibaren hayatın gizemini anlama çabası ile dolu bir serüvenin içinde bulunuruz. Bu serüven her birey için farklı deneyimler ve benzer duygular içerebiliyor. İnsanların ortak özelliklerinin başında ölüm geliyor. Her beden bir gün yaşamın zorluklarına yenik düşüyor ve toprağın altında kendine bir yer ediniyor. Karşınızda dünyanın en ünlü mezarlıkları...

Bazısı su altında, bazısı dağın zirvesinde! İşte dünyanın en ünlü mezarları...

4 milyar yıl içerisinde milyonlarca insan, hayvan ve bitki yaşayıp öldü. Bizler ise bilinç kazanmamız ile birlikte hayatı deneyimlemeye başladık. Ancak bizler de bizden önce yaşamış insanlar gibi bir gün öleceğiz. Birçok inanışa göre yaşamdan sonra başka bir hayatın olacağı söylenir. Piramitler dahi dönemin firavunlarının ölüm sonrası hayata inanışı ile ilgili izler taşır. Yeryüzünde çok eski dönemlere kadar dayanan birçok ünlü mezarlık mevcuttur.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ MEZARLIKLARI

SAM MICHELE ADA MEZARLIĞI (VENEDİK - İTALYA)

Turuncu tuğlalar ile çevrilmiş bir kaleyi anımsatan ada mezarlığı, Venedik Lagününde bulunur. Archangel Kilisesi'ni de mezarlık alanı içerisinde bulunduran adanın içi heykel, resim, kabartma ve selvi ağaçları ile doludur.

ESKİ MUSEVİ MEZARLIĞI (PRAG - ÇEK CUMHURİYETİ)

Yaklaşık 600 yıllık olan mezarlık farklı dönemlerden 12 binden fazla mezar bulunduruyor. Prag şehrinin en gözde noktalarından birisi olan bu mezarlık hali hazırda faal durumdadır ve Avrupa'nın en eski Yahudi mezarlığıdır. Eski Musevi Mezarlığı'nda 100 binden fazla kişinin gömülü olduğu düşünülüyor.

MÜSLÜMAN MEZARLIĞI (VORARLBERG - AVUSTURYA)

Başarılı bir mimar ofisi tarafından tasarlanan ve cennet bahçelerinden esinlenilen bu mezarlık, tasarımı ile ilgi topluyor. Mezarlık alanlarının bulunduğu bölge içinde cami ve dini ritüellere uygun yapılar bulunuyor. Kıble yönündeki ahşap duvar görülmeye değer.

OKUNOIN MEZARLIĞI (JAPONYA)

İki binden fazla insanın mezarının burada bulunduğu düşünülüyor. Ayrıca, Japon inancı için önemli dini lider Kobo Daishi'nin bu mezarlıkta sonsuz bir meditasyonda olduğuna inanılıyor. İnsanlar, Shingon Budizmi'nin öncüsü olan Daishi'nin mozolesine yemek veya hediyeler bırakarak dilek diliyorlar. UNESCO Dünya Mirası listesinin üyesi olan bu mezarlık Japonya'nın Koya Dağı üzerinde yer alır.

NEPTUNE SU ALTI MEZARLIĞI (MIAMI - ABD)

Florida eyaletinde suyun metrelerce altında bulunan bu mezarlık alanında ilk olması ile dikkat çekiyor. Dünyanın ilk su altı mezarlığı birçok kişiye efsane şehir Atlantis'i anımsatıyor. Herkesin mezarının buraya gömülmesi mümkün olmasa da tekneler ve dalış turları ile merak edenler ziyaret edebiliyor.

PERE LACHAISE MEZARLIĞI (PARİS - FRANSA)

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bu mezarlık birçok ünlü ismin kabrine ev sahipliği yapmasından dolayı bilindik bir yerdir. Dünyaca ünlü yazar Oscar Wilde, Honore de Balzac, Max Ernst, Auguste Comte gibi değerli isimlerin mezarları ile birlikte Türkiye'den Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarları da buradadır.

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