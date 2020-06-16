BB Erzurumspor’da tek hedef galibiyet

Eskişehirspor maçı ile Covid-19 süreci sebebiyle ara verilen lige galibiyetle başlamayı hedefleyen Mavi-Beyazlılar, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde sabah kuvvet çalışması ve düz koşu yaparak başladı. Daha sonra minyatür çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

(DHA)

