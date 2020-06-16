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BB Erzurumspor’da tek hedef galibiyet

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.06.2020 12:53 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, Cumartesi akşamı Kazım Karabekir Stadyumu’nda 20.00’de konuk edeceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

BB Erzurumspor’da tek hedef galibiyet

Eskişehirspor maçı ile Covid-19 süreci sebebiyle ara verilen lige galibiyetle başlamayı hedefleyen Mavi-Beyazlılar, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde sabah kuvvet çalışması ve düz koşu yaparak başladı. Daha sonra minyatür çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

(DHA)

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