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BB Erzurumspor Farnolle’yi transfer etti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.09.2020 09:03 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor le sözleşmesi sona eren kaleci Fabien Farnolle ile anlaşmaya vardı.

BB Erzurumspor Farnolle’yi transfer etti

BB Erzurumspor Benin’li kaleci Fabien Farnolle’yi transfer etti. Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, 'Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun' ifadelerine yer verildi.
Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

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