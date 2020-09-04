BB Erzurumspor Farnolle’yi transfer etti

BB Erzurumspor Benin’li kaleci Fabien Farnolle’yi transfer etti. Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.
Açıklamada, 'Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun' ifadelerine yer verildi.
Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA
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