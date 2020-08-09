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BB Erzurumspor, Jugurtha Hamroun’la yeniden anlaştı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor, bu sezon sözleşmesi sona eren Jugurtha Hamroun’la yeniden anlaştı.

BB Erzurumspor, Jugurtha Hamroun’la yeniden anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına iç transferle devam ediyor. Mavİ-beyazlılar bu sezon sözleşmesi biten Hamroun ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Erzurum ekibinden konulya ilgili "BB Erzurumspor’umuzda iç transferde bu sezon sözleşmesi sona eren Jugurtha Hamroun’la yeniden anlaştık ve yola devam ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

(DHA)

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