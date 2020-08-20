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BB Erzurumspor Mitchell Donald’ı kadrosuna kattı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.08.2020 09:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı.

BB Erzurumspor Mitchell Donald’ı kadrosuna kattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Mitchell Donald ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Mitchell Donald Erzurumspor'umuzda. Anlaşmamız 1 yıllık, camiamıza hayırlı olsun" denildi. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'la 36 maça çıkan Hollandalı orta saha, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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2018 yılından bu yana Yeni Malatyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpten sezon sonu ayrılmıştı.

(İHA)

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