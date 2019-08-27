Mynet Trend

BBC’den yeni dizi: Red Rose

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 27.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

The Haunting of Hill House'un senaristlerinin kaleminden BBC'ye yeni dizi: Red Rose.

BBC’den yeni dizi: Red Rose

Korku severlere BBC’den güzel haber. Netflix'in hit dizisi The Haunting of Hill House'da senaristlik yapan Michael ve Paul Clarkson'dan BBC'ye yeni dizi geliyor. "Red Rose" isimli korku drama BBC Three'de yayınlanacak.

Bolton'da yaşayan bir grup genç Red Rose isminde gizemli bir uygulama indirirler. Sonrasında yaşanan bir dizi olay bu grubu doğaüstü bir varlığın görünmez güçleriyle savaşmak zorunda bırakır Yeni dizinin sezonu 8 bölüm sürecek ve kadrosundaki isimler daha sonra açıklanacak. Eleven Film (Sex Education) ve eOne Entertainment projenin yapımcılığını üstlendi.

Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı
Quentin Tarantino'nun Türkiye rekoruQuentin Tarantino'nun Türkiye rekoru
Rehber köpekler Engelsiz Filmler Festivali'ndeRehber köpekler Engelsiz Filmler Festivali'nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Red Rose The Haunting of Hill House

En Çok Okunan Trend Haberler

Kulağından çıkanları gören doktor şaştı kaldı

Kulağından çıkanları gören doktor şaştı kaldı

Sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı

Sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı

'İnsanlık ölmüş' dedirten olay... Sadece izlediler

'İnsanlık ölmüş' dedirten olay... Sadece izlediler

Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Once Upon a Time In Hollywood vizyona zirvede giriş yaptı

Quentin Tarantino'nun Türkiye rekoru

Rehber köpekler Engelsiz Filmler Festivali'nde

Rehber köpekler Engelsiz Filmler Festivali'nde

2019’un en çok kazanan kadın oyuncuları

2019’un en çok kazanan kadın oyuncuları

Star Wars: The Rise of Skywalker'dan heyecan dolu fragman

Star Wars: The Rise of Skywalker'dan heyecan dolu fragman

Black Widow filminin posteri paylaşıldı

Scarlett Johansson’lı Kara Dul özel bir partiyle tanıtıldı

Fırıncının Karısı vizyon için gün sayıyor

Fırıncının Karısı vizyon için gün sayıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.