BBC’den yeni dizi: Red Rose

Korku severlere BBC’den güzel haber. Netflix'in hit dizisi The Haunting of Hill House'da senaristlik yapan Michael ve Paul Clarkson'dan BBC'ye yeni dizi geliyor. "Red Rose" isimli korku drama BBC Three'de yayınlanacak.

Bolton'da yaşayan bir grup genç Red Rose isminde gizemli bir uygulama indirirler. Sonrasında yaşanan bir dizi olay bu grubu doğaüstü bir varlığın görünmez güçleriyle savaşmak zorunda bırakır Yeni dizinin sezonu 8 bölüm sürecek ve kadrosundaki isimler daha sonra açıklanacak. Eleven Film (Sex Education) ve eOne Entertainment projenin yapımcılığını üstlendi.



