BBG Melih ile aşkları olay olmuştu! Biri Bizi Gözetliyor’un Hülya’sının son halini gören şaştı kaldı

Biri Bizi Gözetliyor yarışması yayınlandığı dönemde çok sevilen yapımlardan biri olmayı başarmıştı. 2000'li yılların popüler yarışmalarından biri olan BBG yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilmişti. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Hülya Yamanoğlu olmuştu.

Biri Bizi Gözetliyor evine "Ben çocuklarıma para götürmek için geldim bu yarışmaya!" diyerek giren Hülya Yamanoğlu yarışmanın popüler isimleri arasındaydı. Kendisinden yaşça küçük olan Melih ile yaşadıkları aşk o dönem çok konuşulmuştu.

Biri Bizi Gözetliyor'un ardından bir süre magazin dünyasında boy gösteren Hülya Yamanoğlu yıllar önce Fethiye'de ikinci el eşya pazarında eski kıyafet ve ev eşyalarını satarken görüntülenmişti.

Bir yarışma programı ile tanındım" diyen Yamanoğlu yaptığı açıklamada "Benim de bazı hatalarım oldu tabii. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen ben hala bazı şeylerin cezasını çekiyorum. Fethiye'nin en güzel yanı, insanlar beklentisiz sevgi gösteriyorlar. Burayı çok sevdim, adeta yeniden doğdum." cümlelerine yer vermişti.

O dönem bir İngiliz ile nişanlı olan Hülya Yamanoğlu, "Boynundaki haç şeklindeki kolye nişanlımın hediyesi. Ben de ona altın bir Kur'an-ı Kerim kolyesi hediye ettim. O da onu takıyor" demişti.

Yamanoğlu şimdilerde Instagram hesabından gündelik yaşamına dair paylaşımlar yapıyor.







