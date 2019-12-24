Mynet Trend
  4. Bebeğin ailesiyle göz teması kuramamasının birçok sebebi olabilir

Bebeğin ailesiyle göz teması kuramamasının birçok sebebi olabilir

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Opr. Dr. Ömer Faruk Tabar, ailelerin çocuklarıyla göz teması kuramamasının birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğini söyledi.

Bebeğin ailesiyle göz teması kuramamasının birçok sebebi olabilir

Yeni doğan bebeklerin göz kontrollerinin önemine değinen Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Opr. Dr. Ömer Faruk Tabar, 1 ayını dolduran bebeklerin anne ve aileleriyle göz teması kurmaya başladığını söyledi. Tabar, “Gelecekte dünyamızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın ilk göz sağlıkları çok önemlidir. Çocukların ilk göz muayenelerinde doğumsal sorunların erken teşhisleri, erişkinlerden daha önemlidir. Çünkü bu sorunlar ileride çocukların görmelerinde geri dönüşü olmayan sıkıntılar ortaya çıkarabilir. İlk göz muayenesi 3’üncü ayını doldurduğunda yapılmaktadır. Bu dönem içerisinde yapılan muayenede çocuklarda herhangi bir bozukluk tespit edilmediği takdirde, 1 yıl sonra tekrar muayene edilmesi önerilmektedir. Çocuklar 1 ayını doldurduğunda genellikle anneleriyle göz temasında bulunmaya başlarlar. Bir anne çocuğu ile göz temasını iyi kuramadığını tespit ettiğinde en kısa sürede bir uzmana başvurması gerekmektedir. Göz teması kuramamasında birçok sebep vardır” dedi.

Çocuğun gözündeki şekil değişikliğinde göz kapağı düşüklüğü olabileceğini belirten Tabar, “Bunun hemen müdahale ile kaldırılması gerekmektedir. İleride göz tembelliğine sebep olabilmektedir. Şekil değişikliğinde şaşılık da olabilir. Renk değişikliğinde ise, katarak sorunu ortaya çıkabilir. 3’üncü ayda şaşılık varsa, periyodik olarak çocuğun takip edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, çocuklar yüksek hipermetrop ile doğabilir. Bunların sıkı bir takip ile 1 yaşına kadar düştüğünü gözlemlemekteyiz. 1,5 yaşından sonra ise gözlük ile tedavi edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Bebeğin ailesiyle göz teması kuramamasının birçok sebebi olabilir

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Akraba evliliği Yalçın kardeşleri tıp literatürüne soktuAkraba evliliği Yalçın kardeşleri tıp literatürüne soktu
Profesör Tekgül: Aileler, idrar kaçıran çocuklarını sosyal problem olduğunda getiriyorProfesör Tekgül: Aileler, idrar kaçıran çocuklarını sosyal problem olduğunda getiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek bebek sağlığı göz teması

En Çok Okunan Trend Haberler

Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı!

Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı!

İşte yerli otomobilinin logosu!

İşte yerli otomobilinin logosu!

ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün evinde ceset parçaları bulundu

ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün evinde ceset parçaları bulundu

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyetisyenden yılbaşı uyarısı: Yılbaşı sofrasına aç oturmayın

Diyetisyenden yılbaşı uyarısı: Yılbaşı sofrasına aç oturmayın

Eklem bozukluğunun neden olduğu ağrılardan kurtulmak mümkün

Eklem bozukluğunun neden olduğu ağrılardan kurtulmak mümkün

Atatürk Üniversitesi Rektörü: Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdik

Atatürk Üniversitesi Rektörü: Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdik

"Böbrek Dede" sebze meyve takvimi dağıttı

"Böbrek Dede" sebze meyve takvimi dağıttı

"Aşı Sempozyumu" 28 Aralık'ta yapılacak

"Aşı Sempozyumu" 28 Aralık'ta yapılacak

İzmir’de sağlık çalışanları için toplu ulaşımda indirim talebi

İzmir’de sağlık çalışanları için toplu ulaşımda indirim talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.