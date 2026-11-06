Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bahçenizi soğuktan korumak için bunları yapın! İşte 5 önemli püf noktası

Sonbaharın sona ermesiyle birlikte bahçelerde kış hazırlığı da hız kazanıyor. Ağaçlardan dökülen yapraklar, düşen hava sıcaklıkları ve yaklaşan don olayları, bahçedeki bitkilerden çimlere ve bahçe mobilyalarına kadar pek çok alanı olumsuz etkileyebilir. İşte bahçenizi kışa hazırlamak için uygulamanız gereken 5 önemli adım…

Bahçenizi soğuktan korumak için bunları yapın! İşte 5 önemli püf noktası
Mynet

Bahçeyi kışa hazırlamak, yalnızca soğuk havalarda bitkileri korumak anlamına gelmiyor. Sonbaharda yapılacak temizlik, doğru çim bakımı, malç uygulaması ve koruyucu önlemler sayesinde bahçenin genel sağlığı korunabilir.

Uzmanların önerdiği bu basit bakım adımlarını don olayları başlamadan önce tamamlamak, ilkbaharda daha sağlıklı çimlere, güçlü bitkilere ve bakımlı bir bahçeye kavuşmanıza yardımcı olabilir.

Bahçenizi soğuktan korumak için bunları yapın! İşte 5 önemli püf noktası 1

1. DÖKÜLEN YAPRAKLARI VE BAHÇE KALINTILARINI TEMİZLEYİN

Bahçeyi kışa hazırlamanın ilk adımı, yerde biriken yaprakları ve diğer atıkları temizlemekten geçiyor. Özellikle çimlerin üzerinde uzun süre kalan ıslak yapraklar, güneş ışığının çimlere ulaşmasını engelleyebilir.

Hava dolaşımını azaltan bu durum, çimlerde sararma, zayıflama ve mantar hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle sonbaharda düzenli olarak yaprakları tırmıkla toplamak büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra yaz boyunca bahçede kullanılan oyuncaklar, bahçe aletleri, saksılar ve diğer eşyalar da gözden geçirilmeli.

Kış boyunca dışarıda bırakılan eşyalar hem hava koşullarından zarar görebiliyor hem de bahçenin bakımını zorlaştırabilir.

2. SOĞUĞA HASSAS BİTKİLERİN ÜZERİNİ ÖRTÜN

Her bitki kış şartlarına aynı ölçüde dayanıklı değil. Özellikle tropikal, egzotik ve soğuğa duyarlı bitkiler, ani sıcaklık düşüşlerinden ve don olaylarından ciddi şekilde etkilenebilir.

Bu bitkileri korumak için don riski başlamadan önce uygun örtüler kullanılması öneriliyor. Bahçe bitkilerini korumak amacıyla üretilen don örtüleri, bitki koruma kumaşları ve uygun durumlarda balonlu naylon gibi malzemelerden yararlanılabilir.

Ancak örtü seçerken bitkinin hava almasını engellememeye dikkat etmek gerekir. Özellikle balonlu naylon bitkinin yapraklarına doğrudan temas ettirilmemeli; mümkünse bitkinin çevresinde koruyucu bir yapı oluşturulmalı. Don uyarısı yapılan günlerde bitkilerin üzerini kapatmak, soğuk hava kaynaklı zararları azaltabilir.

Bahçenizi soğuktan korumak için bunları yapın! İşte 5 önemli püf noktası 2

3. ÇİMLERİN SON BİÇİMİNİ DOĞRU ZAMANDA VERİN

Kış öncesinde bahçede yapılması gereken önemli işlerden biri de çimleri son kez biçmek. Ancak bu işlemin zamanı yalnızca takvime göre belirlenmemeli. Çimlerin büyüme hızı, hava sıcaklığı ve bahçede bulunan çim türü dikkate alınmalı.

Çimler aktif olarak büyümeye devam ettiği sürece biçme işlemi sürdürülebilir. Gündüz sıcaklıklarının sürekli olarak yaklaşık 10 derece ve altına düşmesi, çimlerin büyümesinin yavaşladığına işaret edebilir. Bununla birlikte yalnızca sıcaklığa bakarak karar vermek doğru değil.

Çimleri kışa çok uzun bırakmak, kar ve nemin etkisiyle yatmalarına ve hastalık riskinin artmasına neden olabilir.

Öte yandan çimleri gereğinden fazla kısa kesmek de köklerin soğuktan etkilenmesini kolaylaştırabilir. Bu nedenle son biçimde uygun çim yüksekliğini korumak gerekir.

Bahçenizi soğuktan korumak için bunları yapın! İşte 5 önemli püf noktası 3

4. BİTKİ DİPLERİNE MALÇ UYGULAYIN

Bahçedeki bitkileri kışın soğuk hava koşullarına karşı korumanın etkili yollarından biri de malç uygulaması.

Bitkilerin kök çevresine serilen kompost, ağaç kabuğu veya uygun organik malzemelerden oluşan malç tabakası, toprağın sıcaklık değişimlerinden daha az etkilenmesine yardımcı oluyor.

Yaklaşık 5-7 santimetre kalınlığında uygulanan malç, toprağın nemini korurken don olaylarının köklere verebileceği zararı da azaltabilir. Ayrıca şiddetli yağış ve rüzgarın toprağı aşındırmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Malç uygulamasının bir diğer avantajı ise yabani otların gelişimini sınırlandırması. Böylece bahçede kış boyunca daha az yabani ot temizliği yapmak mümkün olabilir.

Önemli bir ayrıntı: Malç doğrudan bitkinin gövdesine yığılmamalı. Gövde çevresinde küçük bir boşluk bırakılması, aşırı nem nedeniyle oluşabilecek çürüme riskini azaltıyor.

5. BAHÇE MOBİLYALARINI TEMİZLEYİN VE KORUMAYA ALIN

Kış hazırlığında çoğu zaman gözden kaçan konulardan biri de bahçe mobilyaları. Yaz boyunca kullanılan masa, sandalye, şezlong ve diğer dış mekan eşyaları, soğuk hava, yağmur ve nem nedeniyle zarar görebilir.

Özellikle metal mobilyalarda paslanma, ahşap ürünlerde çürüme ve yüzey deformasyonu, plastik mobilyalarda ise çatlama gibi sorunlar görülebilir.

Bu nedenle kış gelmeden önce bahçe mobilyalarının temizlenmesi, tamamen kurutulması ve mümkünse kapalı bir alana kaldırılması gerekir.

Dışarıda bırakılması gereken eşyalar ise su geçirmeyen ve hava dolaşımına izin veren uygun koruyucu kılıflarla örtülebilir.

Ayrıca bahçe aletleri, hortumlar ve sulama ekipmanları da kontrol edilmeli. Özellikle don olaylarının yaşandığı bölgelerde hortumların içindeki suyun boşaltılması, çatlama ve hasar riskini azaltıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gökten düşen mavi buzların nedeni belli olduGökten düşen mavi buzların nedeni belli oldu
Kapı koluna dokununca elektrik çarpıyorsa dikkat! Kapı koluna dokununca elektrik çarpıyorsa dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Bahçe Bitkileri Bahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, gözyaşlarını tutamadı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, gözyaşlarını tutamadı

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.