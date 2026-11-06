Bahçenizi soğuktan korumak için bunları yapın! İşte 5 önemli püf noktası

Bahçeyi kışa hazırlamak, yalnızca soğuk havalarda bitkileri korumak anlamına gelmiyor. Sonbaharda yapılacak temizlik, doğru çim bakımı, malç uygulaması ve koruyucu önlemler sayesinde bahçenin genel sağlığı korunabilir.

Uzmanların önerdiği bu basit bakım adımlarını don olayları başlamadan önce tamamlamak, ilkbaharda daha sağlıklı çimlere, güçlü bitkilere ve bakımlı bir bahçeye kavuşmanıza yardımcı olabilir.

1. DÖKÜLEN YAPRAKLARI VE BAHÇE KALINTILARINI TEMİZLEYİN

Bahçeyi kışa hazırlamanın ilk adımı, yerde biriken yaprakları ve diğer atıkları temizlemekten geçiyor. Özellikle çimlerin üzerinde uzun süre kalan ıslak yapraklar, güneş ışığının çimlere ulaşmasını engelleyebilir.

Hava dolaşımını azaltan bu durum, çimlerde sararma, zayıflama ve mantar hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle sonbaharda düzenli olarak yaprakları tırmıkla toplamak büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra yaz boyunca bahçede kullanılan oyuncaklar, bahçe aletleri, saksılar ve diğer eşyalar da gözden geçirilmeli.

Kış boyunca dışarıda bırakılan eşyalar hem hava koşullarından zarar görebiliyor hem de bahçenin bakımını zorlaştırabilir.

2. SOĞUĞA HASSAS BİTKİLERİN ÜZERİNİ ÖRTÜN

Her bitki kış şartlarına aynı ölçüde dayanıklı değil. Özellikle tropikal, egzotik ve soğuğa duyarlı bitkiler, ani sıcaklık düşüşlerinden ve don olaylarından ciddi şekilde etkilenebilir.

Bu bitkileri korumak için don riski başlamadan önce uygun örtüler kullanılması öneriliyor. Bahçe bitkilerini korumak amacıyla üretilen don örtüleri, bitki koruma kumaşları ve uygun durumlarda balonlu naylon gibi malzemelerden yararlanılabilir.

Ancak örtü seçerken bitkinin hava almasını engellememeye dikkat etmek gerekir. Özellikle balonlu naylon bitkinin yapraklarına doğrudan temas ettirilmemeli; mümkünse bitkinin çevresinde koruyucu bir yapı oluşturulmalı. Don uyarısı yapılan günlerde bitkilerin üzerini kapatmak, soğuk hava kaynaklı zararları azaltabilir.

3. ÇİMLERİN SON BİÇİMİNİ DOĞRU ZAMANDA VERİN

Kış öncesinde bahçede yapılması gereken önemli işlerden biri de çimleri son kez biçmek. Ancak bu işlemin zamanı yalnızca takvime göre belirlenmemeli. Çimlerin büyüme hızı, hava sıcaklığı ve bahçede bulunan çim türü dikkate alınmalı.

Çimler aktif olarak büyümeye devam ettiği sürece biçme işlemi sürdürülebilir. Gündüz sıcaklıklarının sürekli olarak yaklaşık 10 derece ve altına düşmesi, çimlerin büyümesinin yavaşladığına işaret edebilir. Bununla birlikte yalnızca sıcaklığa bakarak karar vermek doğru değil.

Çimleri kışa çok uzun bırakmak, kar ve nemin etkisiyle yatmalarına ve hastalık riskinin artmasına neden olabilir.

Öte yandan çimleri gereğinden fazla kısa kesmek de köklerin soğuktan etkilenmesini kolaylaştırabilir. Bu nedenle son biçimde uygun çim yüksekliğini korumak gerekir.

4. BİTKİ DİPLERİNE MALÇ UYGULAYIN

Bahçedeki bitkileri kışın soğuk hava koşullarına karşı korumanın etkili yollarından biri de malç uygulaması.

Bitkilerin kök çevresine serilen kompost, ağaç kabuğu veya uygun organik malzemelerden oluşan malç tabakası, toprağın sıcaklık değişimlerinden daha az etkilenmesine yardımcı oluyor.

Yaklaşık 5-7 santimetre kalınlığında uygulanan malç, toprağın nemini korurken don olaylarının köklere verebileceği zararı da azaltabilir. Ayrıca şiddetli yağış ve rüzgarın toprağı aşındırmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Malç uygulamasının bir diğer avantajı ise yabani otların gelişimini sınırlandırması. Böylece bahçede kış boyunca daha az yabani ot temizliği yapmak mümkün olabilir.

Önemli bir ayrıntı: Malç doğrudan bitkinin gövdesine yığılmamalı. Gövde çevresinde küçük bir boşluk bırakılması, aşırı nem nedeniyle oluşabilecek çürüme riskini azaltıyor.

5. BAHÇE MOBİLYALARINI TEMİZLEYİN VE KORUMAYA ALIN

Kış hazırlığında çoğu zaman gözden kaçan konulardan biri de bahçe mobilyaları. Yaz boyunca kullanılan masa, sandalye, şezlong ve diğer dış mekan eşyaları, soğuk hava, yağmur ve nem nedeniyle zarar görebilir.

Özellikle metal mobilyalarda paslanma, ahşap ürünlerde çürüme ve yüzey deformasyonu, plastik mobilyalarda ise çatlama gibi sorunlar görülebilir.

Bu nedenle kış gelmeden önce bahçe mobilyalarının temizlenmesi, tamamen kurutulması ve mümkünse kapalı bir alana kaldırılması gerekir.

Dışarıda bırakılması gereken eşyalar ise su geçirmeyen ve hava dolaşımına izin veren uygun koruyucu kılıflarla örtülebilir.

Ayrıca bahçe aletleri, hortumlar ve sulama ekipmanları da kontrol edilmeli. Özellikle don olaylarının yaşandığı bölgelerde hortumların içindeki suyun boşaltılması, çatlama ve hasar riskini azaltıyor.